İzmir Urla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09’da yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.



Can, "Depremin ardından mahalle muhtarlarıyla görüştük. Depremde herhangi bir şekilde can ya da mal kaybı yaşanmadı." ifadesini kullandı.