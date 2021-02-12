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İzmir'de Hortumun Verdiği Hasar Gün Aydınlanınca Ortaya Çıktı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
İzmir'de Hortumun Verdiği Hasar Gün Aydınlanınca Ortaya Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü.

Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

Bakan Pakdemirli hortumun verdiği zararı incelemek üzere Çeşme'ye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun bölgede yol açtığı zararı yerinde görecek. Pakdemirli, hortumda zarar gören seraları da inceleyecek.

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