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İzmir'deki Depremde Can Kaybı 83'e Yükseldi

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TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83’e yükseldiğini, 962 kişinin de yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi.
İzmir'deki Depremde Can Kaybı 83'e Yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir depremine ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, 83 kişinin depremde hayatını kaybettiğini, 962 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Kurum, 4’ü ağır 9 kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Kurum, 11 binada çalışmaların bittiğini, 6 binada ise devam ettiğini ifade etti.

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