Japon milyarder, Ay yolculuğuna dünyanın her yerinden sekiz kişi davet ediyor: Biletler benden!

Japon milyarder Yusaku Maezawa SpaceX’in Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için sekiz kişiyi davet etti: “Biletler benden!”

Japon milyarder Yusaku Maezawa SpaceX’in Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için sekiz kişiyi davet etti: “Biletler benden!”

ABD’li girişimci Elon Musk’a ait roket üretim ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından 2023’te düzenlenmesi planlanan yolculuğu yapacak ilk isim olarak dünyada adını duyuran moda devi Maezawa, Ay davetinde dünyanın her yerinden insanlara çağrı yaptı.

Daha önce sanatçılarla çıkmayı planladığı Ay seyahatiyle ilgili fikrini değiştiren milyarder, yaratıcı bir şeyler yapan herkesin sanatçı sayılabileceğini ifade etti.

Ay’a bedava yolculuk için başvuranlarda aradığı iki kriter var: Yaratıcı anlamda sınırları zorlamaya hazır olmak ve diğer ekip üyelerine bu konuda yardımcı olmak.

Ay yolcusu olmak için ön kayıt 14 Mart’a kadar devam edecek.

Ay’ın yörüngesinde turlayacak seyahat için Japon milyarderin ne kadar ücret ödediği açıklanmadı, ancak dünyanın en zengini unvanını Jeff Bezos’la paylaşan Musk’a göre ‘çok fazla para‘.

Maezawa geçen yıl da Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecek bir kız arkadaş aradığını duyurarak başvurular almaya başlamış, sonradan iptal etmişti.