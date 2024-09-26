  • BIST 9829.19
  • Altın 2920.731
  • Dolar 34.1478
  • Euro 38.1283
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADünya’nın ikinci uydusu için geri sayım başladı

Japonya'da dünyanın en uzun süre ölüm cezası bekleyen mahkumu 88 yaşında mahkemede aklandı

» »
Japonya'da dünyanın en uzun süre ölüm cezası bekleyen mahkumu 88 yaşında mahkemede aklandı
Japonya'da dünyanın en uzun süre ölüm cezası bekleyen mahkumu 88 yaşında mahkemede aklandı

Japonya’da dünyanın en uzun süre ölüm cezasının infaz edilmesini bekleyen mahkumu olan 88 yaşındaki Iwao Hakamada, aleyhindeki kanıtların uydurma olduğunun belirlenmesinden sonra aklandı.

56 yıldır infaz edilmeyi bekleyen Iwao Hakamada, 1968’de patronunu, patronunun eşini ve iki çocuğunu öldürmekten hüküm giymişti.

Polisin sahte kanıtlar ürettiği kuşkuları üzerine Hakamada’nın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Çok uzun süre ölüm cezasının infaz edilmesini beklemek, Hakamada’nın akıl sağlığına büyük bir darbe vurdu ve bu nedenle sonunda aklandığı duruşmaya katılamadı.

Karar açıklandığında, Hakamada’ya destek verenler sevinç sloganları attı.

Kötüleşen akıl sağlığı nedeniyle duruşmalara katılmaktan muaf tutulan Hakamada, serbest bırakılıp, yeniden yargılanmasına karar verildiği 2014 yılından bu yana, 91 yaşındaki ablası Hideko’nun bakımı altında yaşıyor.

Hakamada daha önce AFP’ye yaptığı açıklamada, adalet için verdiği mücadelenin “Her gün boks maçına çıkmaya benzediğini” söylemiş ve “Kazanamayacağınızı düşünürseniz, zafere giden bir yol kalmaz” demişti.

Miso tankının içindeki ‘kanlı’ kıyafetler

Eski profesyonel boksör Hakamada’nın patronu, patronunun eşi ve iki çocuğunun cesetleri 1966’da Shizuoka’daki evlerinde çıkan yangının ardından bulunmuştu. Dördü de bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hakamada o sırada bir miso (genelde çorba yapımında kullanılan fermente edilmiş soya fasulyesi, pirinç ve bir miktar üzüm suyunun karışımıyla üretilen macun benzeri madde) işleme fabrikasında çalışıyordu.

Hakamada, aileyi öldürmek, evlerini ateşe vermek ve evdeki 200 bin yen nakit parayı çalmakla suçlandı.

Suçlamaları reddetse de daha sonra günde 12 saat sürdüğünü ve dayak yediğini söylediği sorgulamaların ardından kabul etti.

1968’de cinayet ve kundaklamadan hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararında Hakamada’nın gözaltına alınmasından bir yıl sonra bir miso tankında bulunan ve üzerinde kan lekeleri bulunduğu söylenen kıyafetler kullanılmıştı.

Ancak Hakamada’nın avukatları yıllarca, kıyafetlerden alınan DNA örneğinin müvekkillerine ait olmadığını savundu. Avukatlar ayrıca, polisin kanıtları uydurmuş olabileceğini söylediler.

2014’te avukatların savunmaları sonunda Yargıç Hiroaki Murayama’yı ikna etti ve “kıyafetlerin sanığa ait olmadığına” hükmetti.

Murayama duruşmadaki açıklamasında “Masumiyet ihtimali makul bir dereceye geldiği için sanığı daha fazla hapiste tutmak adil olmaz” demişti.

Hakamada daha sonra serbest bırakıldı ve yeniden yargılanmasına karar verildi.

Uzayan süreç nedeniyle yeniden yargılama geçen yıl başlayabildi ve mahkeme sanığın masum olduğuna hükmetti.

Yargıç, avukatların kıyafetlerde bulunan kırmızı lekelerin kan olamayacağı, çünkü kanın miso tankının içinde bir yıl kaldıktan sonra kırmızı kalamayacağı savunmasını kabul etti.

Avukatları ve ailesine göre hapiste, çoğunlukla da tecrit hücresinde geçirdiği onlarca yıl Hakamada’nın akıl sağlığına büyük zarar verdi.

Japonya’da idam mahkumlarının yeniden yargılanması nadiren görülen bir durum. Hakamada’nın davası İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yanaki beşinci yeniden yargılama.

Japonya, ABD’yle birlikte hala ölüm cezası veren iki G7 ülkesinden biri. İnfaz edilecekleri de ölüm mahkumlarına sadece birkaç saat öncesinde söyleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı ittifakı Gavi, Afrika için 500.000 mpox aşısı satın alıyor19 Eylül 2024 Perşembe 21:07
  • Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü19 Eylül 2024 Perşembe 19:02
  • Near East Hayat ile öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı19 Eylül 2024 Perşembe 10:16
  • Yuva arkadaşının hayatını kurtarmak için bacak ampute eden karıncalar18 Eylül 2024 Çarşamba 14:06
  • AB Komisyonu açık alanlarda sigara ve elektronik sigarayı yasaklamayı planlıyor17 Eylül 2024 Salı 14:54
  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ahlak polisi kadınları artık 'rahatsız etmeyecek'17 Eylül 2024 Salı 13:39
  • 3. Bursa Gastronomi Festivali'nde LTB’nin Lefkoşa standı büyük beğeni topladı17 Eylül 2024 Salı 10:48
  • Biyologlar Derneği’nden Panel: "Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış"17 Eylül 2024 Salı 10:47
  • Uzayda astronotların bir günü nasıl geçiyor?16 Eylül 2024 Pazartesi 19:38
  • “Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma”  kitabı erişime açıldı16 Eylül 2024 Pazartesi 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti