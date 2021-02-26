Japonya’da giderek artan intiharlarla mücadele etmek için ‘yalnızlık bakanı’ atandı

Japonya’da, ülkede Covid-19 salgınıyla özellikle kadınlar arasında giderek artan intiharlarla mücadele etmek için ‘yalnızlık bakanı’ atandı.

Başbakan Yoshihide Suga’nın kararıyla bakan olarak atanan Tetsushi Sakamoto, artan intiharlar dışında, yoksul çocukların sorunları, giderek düşen doğum oranları, bölgesel ekonomilerin kalkınması için de çalışacak.

Sakamoto, basına yaptığı açıklamada, “Bana verilen görev gereği sosyal yalnızlık ve tecridin önüne geçmek, vatandaşlar arasında bağları güçlendirmek için çalışacağım. Bu amaçla, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde kapsamlı bir strateji hazırlayacağım.” dedi.

Japonya Başbakanı Suga, sadece ekim ayında 880 kadının intihar ettiğini açıklamış ve bir önceki yılın ekim ayına oranla kadınlar arasındaki intihar oranının yüzde 70 arttığına dikkat çekmişti.

Japonya’da Covid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1076 artarak 430 bin 165’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 7 bin 759’a yükseldi. Son bir günde 56 bin 231 kişiye virüs testi yapıldı, 1876 kişinin taburcu edildiği ülkede 472 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.