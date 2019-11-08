Japonya'da 'kadın çalışanlara gözlük yasağı' tartışma yarattı

Japonya'da bazı şirketlerin kadın çalışanlarından ‘gözlük takmamalarını’ istemesi ülkede tepki yarattı. Bir şirket ‘soğuk intiba bırakıyor’ savunması yaparken, diğerleri güvenliği ve makyajın görünmemesini gerekçe gösterdi.

Japonya'da bazı şirketlerin kadın çalışanlarından gözlük takmamalarını istediği yönündeki haberler tartışmanın fitilini ateşledi.

Nippon TV ve Business Insider gibi yerel medya kuruluşlarının haberlerinde, ülkede bazı şirketlerin, kadın çalışanların çeşitli nedenlerle gözlük takmalarını yasakladığı iddialarına yer verildi.

Bu şirketler arasında yer alan bazı perakende zincirleri, gözlük takan bir tezgâhtarın ‘soğuk bir intiba’ bıraktığını savundu. Yasağın hava yolu çalışanlarına güvenlik endişesiyle, güzellik sektöründe çalışan kadınlara ise makyajlarının görünmesi gerekçesiyle uygulandığı bildirildi.

Yasakların şirket politikalarına mı dayandırıldığı yoksa işyerlerinde toplumsal açıdan kabul gören uygulamaları mı yansıttığı bilinmiyor.

Haberler, Japonya'da sosyal medyada tartışmanın fitilini de ateşledi, ‘glasses are forbidden’ (gözlükler yasak) etiketiyle konu Twitter'da ana gündem maddeleri arasına yerleşti.

'Ayrımcılık'

Kyoto Üniversitesi Yabancı Çalışmalar bölümünde sosyoloji profesörü Kumiko Nemoto, Japonların modası geçmiş politikalara tepki gösterdiğini, bazı kadınlardan gözlük takmamalarının istenmesinin ‘ayrımcılık’ olduğunu belirtti.

Nemoto, "Konunun, kadınların işyerinde ne yaptıklarıyla ilgisi yok. Şirketler, kadının kadınsı görünümüne değer veriyor ve gözlük takan biri bunun tam zıttı” dedi.

Japonya'da yakın geçmişte kadınların iş yerlerinde yüksek topuklu ayakkabı giymesiyle ilgili de bir tartışma çıkmıştı.

Bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine karşı çıkan kadınlar imza kampanyası başlatmış, Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin ‘uygun ve gerekli’ olduğu yorumunu yapmıştı.