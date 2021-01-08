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Jim Carrey'den Trump'a: Katil palyaço

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Ünlü aktör Jim Carrey, resim yeteneğini Donald Trump'ı eleştirmek için kullandı. Carrey, Trump destekçilerinin Washington'daki Kongre Binası işgalinden sonra Trump'ı 'katil palyaço' olarak karikatürize etti.
Jim Carrey'den Trump'a: Katil palyaço

Jim Carrey, bir kez daha resim sanatını kullanarak Donald Trump'ı eleştirdi.

Oyuncu, Twitter hesabında Trump yanlılarının ABD başkentindeki Kongre Binası'nı işgal etmesi olayının ardından Trump'ı kötü bir palyaço olarak tasvir eden bir animasyonu yayınladı.

Carrey, paylaşımında "Katil palyaço can almaya gelmedi. Gerçeği öldürmek ve cehaleti silahlandırmak için burada. Bugün başkent binasının kirletilmesi, Cumhuriyetçi kayıtsızlığın ve yukarıdan aşağıya fitnenin ürünüdür. Yozlaşmış bir Başkan ve Senato'nun kronik semptomları artık tam anlamıyla yürürlükte" ifadelerini kullandı.

Carrey ayrıca, Joe Bide'a hitaben "Üzgünüm Joe... Bu palyaço, hoşuna gitse de gitmese de seni savaş zamanı başkanı yaptı" dedi.

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