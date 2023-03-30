JK Rowling’e tepkiler büyüyor… Ailesi de tehditler almış

Bir süredir trans bireyler, kadın hakları ve cinsiyet konularında yaptığı açıklamalar yüzünden sert eleştirilerin hedefi haline gelen ünlü yazar JK Rowling, son olarak ailesinin de tehditler aldığını belirtti. Rowling, yaşadığı olumsuzluklara rağmen düşüncelerini dile getirmekten pişman olmadığını söyledi.

Rowling, yayıncılar da dahil olmak üzere edebiyat dünyasının desteğinin olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

JK Rowling, katıldığı podcast’te, tacize neden olsa bile fikirlerini dile getirmeye ve sesini duyurmaya devam edeceğini söyledi: “Hiçbir şeyden pişman olmamama rağmen, ailemin güvenliğiyle ilgili endişelerim oldu ve bazı tehditler benim için pek eğlenceli olmadı. Hayatımda kaçınılmaz olarak düşüşler oldu ama yine de ayağa kalktığım için pişman değilim.”

Rowling, yayıncılık sektörüne inancını da biraz kaybettiğini sözlerine ekledi: “Yayıncılığın aldığı pozisyonlar beni şok etti.”

Ünlü azar sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir zaman ünlü olmak istemedim, bu yüzden buna çok bağlıysanız, o zaman bu elbette sizi mahveder. Bunu kendimi beğenmiş bir şekilde söylemiyorum ama son birkaç yılda başıma gelenler, eğer böyle bir şeye çok bağlı olsaydım, beni mahvedebilirdi.”

KİTABINI YAKTILAR

Rowling, son yıllarda toplumsal cinsiyet konularında yaptığı açıklamalar yüzünden trans hakları aktivistlerinden taciz gördü denilebilir.

Yazar, bazı erkeklerin onları kullanmak için trans kadınlar gibi poz verebileceğine dair güvenlik korkularına dikkat çekerken, kadın hakları ve yalnızca kadınlara özel alanlar için de kampanya yürütüyor.

Rowling son olarak, Harry Potter kitaplarından birinin yakıldığını gösteren video yayınlayan Avustralyalı bir trans hakları aktivistine yanıt verdi.

Tess Hall’dan gelen rahatsız edici görüntü, halka açık bir Twitter paylaşımında yayınlandı. Videoda, serinin dördüncü kitabı olan Harry Potter ve Ateş Kadehi’nin ateşe verildiği görülüyor. Hall, video başlığına da “tüm hakları saklıdır” notu ekliyor. Rowling, görüntüleri 14 milyon takipçisiyle paylaştı ve Hall ile dalga geçerek şunları yazdı: “İnsanların Akademi Ödüllerine sizin onayınız olmadan başvurması ihtimaline karşı, ‘tüm hakları saklıdır’ ifadesini eklemenize bayıldım.”