  • BIST 7950.06
  • Altın 1971.865
  • Dolar 30.2478
  • Euro 32.8856
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Joel Embiid NBA'de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına girdi

» »
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid de eklendi.
Joel Embiid NBA'de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına girdi

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği San Antonio Spurs'u 133-123 yendiği maça, 70 sayı atan Joel Embiid damga vurdu.

Spurs karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu.

Kamerun asıllı olan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu, NBA'de sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu Chamberlain

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını 6 kez geçme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajını aşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Embiid dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell ve Devin Booker yer alıyor.

Kobe Bryant 81 sayıyla ikinci sırada

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda.

Chamberlain, 1962 yılında bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Potada 90. Yıl İskele Kupası Gençler Birliği’nin06 Ocak 2024 Cumartesi 18:47
  • Bakan Bak Alperen Şengün için destek istedi05 Ocak 2024 Cuma 19:04
  • “90. Yıl İskele Kupası” Finalin adı DAÜ- Caesar Larnaka GB04 Ocak 2024 Perşembe 10:02
  • Alperen Şengün NBA'de tutulamıyor02 Ocak 2024 Salı 10:48
  • Basketbolda “90. Yıl İskele Kupası” Düzenleniyor01 Ocak 2024 Pazartesi 10:43
  • Futbolda alınan sonuçlar ve program28 Aralık 2023 Perşembe 16:03
  • Detroit Pistons'tan üst üste 27 mağlubiyet27 Aralık 2023 Çarşamba 10:28
  • Basketbol da yeni dönem...27 Aralık 2023 Çarşamba 09:43
  • Basketbolda seçim günü26 Aralık 2023 Salı 13:00
  • Alperen Şengün NBA’da kariyer rekoru kırdı25 Aralık 2023 Pazartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti