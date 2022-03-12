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Kabe’de Sosyal Mesafesiz İlk Cuma Namazı Kılındı

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Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.
Kabe’de Sosyal Mesafesiz İlk Cuma Namazı Kılındı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi. Mescid-i Haram'da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.

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