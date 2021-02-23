  • BIST 1.518
  • Altın 412,508
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Kabile şefinden Jeep’e çağrı: Cherokee ismini araçlara vermeyi bırakın

» »
Cherokee ulusunun lideri Chuck Hoskin, Jeep markasına Cherokee ve Grand Cherokee SUV araçlarında isimlerini kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.
Kabile şefinden Jeep’e çağrı: Cherokee ismini araçlara vermeyi bırakın

Cherokee ulusunun lideri Chuck Hoskin, Jeep markasına Cherokee ve Grand Cherokee SUV araçlarında isimlerini kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.

Hoskin, yerli şirketlerin ve spor kulüplerinin Amerika yerlileri isimlerini, görsellerini ürünlerinde maskot ya da isim olarak kullanmayı bırakmalarını istedi.

İyi niyetli olduklarına emin olduğunu belirten Hoskin “Ancak ismimizi bir arabanın üstüne yapıştırarak bizi onurlandırmış olmuyorlar” dedi.

Car and Driver dergisinin aktardığına göre Jeep söz konusu ismi araçlarında kullanmaya başladığı 1970’lerden beri ilk kez Cherokee ulusundan böyle bir açıklama geldi.

Jeep’in bağlı bulunduğu ana şirketi Stellantis sözcüsü Kristin Starnes, aracın isminin özenle seçildiğini belirterek, yıllar içinde Amerika yerlilerini asaleti ve gururları için onurlandırdıklarını söyledi.

Şirketin aracın ismi konusunda değişikliğe gidip gitmeyeceği konusunda ise açıklama yapmadı.

Hoskin, kabilelerini onurlandırmanın yolunun tarihini ve kültürünü öğrenmekten, federal olarak tanınan kabilelerle anlamlı bir diyalog kurmaktan geçtiğini belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin 50 bin dolar seviyesine indi: Son bir ayda yaşanan en sert düşüş23 Şubat 2021 Salı 21:43
  • Aşırılık yanlıları zihinsel açıdan daha az yetenekli23 Şubat 2021 Salı 21:41
  • Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'23 Şubat 2021 Salı 21:16
  • El Chapo’nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 20:59
  • Clubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı23 Şubat 2021 Salı 20:49
  • Tütün devleri, dumansız nikotin ürünlerini gençlere tanıtmak için influencerlerı kullanıyor23 Şubat 2021 Salı 18:49
  • Malcolm X'in ailesi cinayette FBI parmağı olduğunu öne süren bir mektup yayınladı22 Şubat 2021 Pazartesi 23:15
  • Tesla, Bitcoin yatırımıyla '1 milyar dolar kâr etti'22 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
  • Toygar Işıklı'dan yıllar sonra Ezel itirafı22 Şubat 2021 Pazartesi 21:46
  • Gazeteci Hakan Erol:Acun Ilıcalı cemaatin içinde olduğu dönemde epey aktif bir rol üstleniyor22 Şubat 2021 Pazartesi 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti