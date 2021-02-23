Kabile şefinden Jeep’e çağrı: Cherokee ismini araçlara vermeyi bırakın

Cherokee ulusunun lideri Chuck Hoskin, Jeep markasına Cherokee ve Grand Cherokee SUV araçlarında isimlerini kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.

Hoskin, yerli şirketlerin ve spor kulüplerinin Amerika yerlileri isimlerini, görsellerini ürünlerinde maskot ya da isim olarak kullanmayı bırakmalarını istedi.

İyi niyetli olduklarına emin olduğunu belirten Hoskin “Ancak ismimizi bir arabanın üstüne yapıştırarak bizi onurlandırmış olmuyorlar” dedi.

Car and Driver dergisinin aktardığına göre Jeep söz konusu ismi araçlarında kullanmaya başladığı 1970’lerden beri ilk kez Cherokee ulusundan böyle bir açıklama geldi.

Jeep’in bağlı bulunduğu ana şirketi Stellantis sözcüsü Kristin Starnes, aracın isminin özenle seçildiğini belirterek, yıllar içinde Amerika yerlilerini asaleti ve gururları için onurlandırdıklarını söyledi.

Şirketin aracın ismi konusunda değişikliğe gidip gitmeyeceği konusunda ise açıklama yapmadı.

Hoskin, kabilelerini onurlandırmanın yolunun tarihini ve kültürünü öğrenmekten, federal olarak tanınan kabilelerle anlamlı bir diyalog kurmaktan geçtiğini belirtti.