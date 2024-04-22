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Kabineyi çocuklar devraldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.
Kabineyi çocuklar devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu. 6 ilçeden 15 çocuk, kabinedeki bakanlarla sohbet ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Çocuk başbakan 

Başbakan’ın konuşmasının ardından Başbakan koltuğuna oturan Gazi Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin de kısa bir konuşma yaptı.

Birgin, “Bize bu güzel günü armağan eden Atatürk’e teşekkür ederiz. Dünya bir günlüğüne olsa bile çocuklara bırakılsa hep kardeşlik ve dostluk kazanacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra kabinede yer alan bakanların koltuklarına oturan çocuklar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ardından Başbakan Ebrar Birgin 23 Nisan şiirini okudu.

Ziyaretin sonunda bakanlar ve çocuklar Başbakanlık önünde bir de anı fotoğrafı çektirdi.

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