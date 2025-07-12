Kaçak taksiye 86 bin 938 TL ceza!

Lefkoşa’da kaçak taksicilik yaptığı tespit edilen sürücü suçüstü yakalandı.
Kaçak taksicilik yaparak para karşılığı yolcu taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 86 bin 938 TL para cezası ve 50 ceza puanı kesildi.
Lefkoşa’da kaçak taksicilik yaptığı tespit edilen sürücü suçüstü yakalandı.
Kaçak taksicilik yaparak para karşılığı yolcu taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 86 bin 938 TL para cezası ve 50 ceza puanı kesildi.
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