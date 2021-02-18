Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 5 bin 275 lira

Kadıköy Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Merkezi, toplu iş sözleşmesi görüşmesine anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belediyenin açıklamasında, en düşük işçi maaşının, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç aylık net 5 bin 275 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Belediye, bu sözleşmenin ardından grevin sona erdiğini kaydetti.

Sendika da açıkladı

Genel-İş Sendikası’nın yazılı açıklamasında, İstanbul Anadolu Yakası 1 No şubenin talebi doğrultusunda bugüne kadar sözleşme sürecine dahil olunmadığı, grev başlayınca sözleşme pazarlığı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üç gün süren yoğun müzakereler sonucunda gelinen son aşamanın şubeyle paylaşıldığı, genel merkez olarak toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerektiği kararına varıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, sözleşme şartları şöyle:

* En düşük yevmiye 106 lira 30 kuruştan (net 76-TL), 161 lira 14 kuruşa (net 115 lira 20 kuruş) yükselmiştir.

* En düşük çıplak aylık ücret 3 bin 188 liradan (net 2 bin 279 lira), 4 bin 834 liraya (net 3 bin 456-lira) yükselmiştir.

* Herkesin aldığı aylık sosyal yardımlar toplamı net 1164 liradan net 1600 liraya yükselmiştir.

* İkramiyeler 10 günden 30 güne çıkarılmıştır.

* İlk defa toplu iş sözleşmesi ile günlük kıdem zammı, iş riski primi, aylık sosyal yardım, giyim yardımı, yılbaşı yardımı, yıllık izin yardımı elde edilmiş, mevcutta olan bayram yardımı, çocuk yardımı, aylık yakacak yardımı, eğitim yardımı miktarları önemli oranda arttırılmıştır.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüm bu kazanımlar sonucunda aylık herkese ödenen sosyal yardımlar dahil (bekar işçi) en düşük maaş net 3663-TL’den net 5275-TL’ye yükselmiştir. İkramiye dahil (bekar işçi) en düşük maaş ise net 3726-TL’den 5564-TL’ye yükselmiştir. Bu ücretlere kıdem zammı, iş riski, çocuk yardımı ve yıllık verilen sosyal yardımlar dahil değildir.”

Taraflar ne istiyordu?

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın toplu sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine 16 Şubat’ta greve başlamıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, en düşük ücretliye yüzde 38 zam ve aylık net 4 bin 972 liralık gelir teklifinin sendika tarafından reddedildiğini söylemişti.

Sendika ise bu iddianın doğru olmadığını belirterek belediyenin 3 bin 200 lira net maaş ve yüzde 7 zam teklif ettiğini belirtmiş, belediyenin günlük 77 liralık ücreti 94 liraya çıkarmak istediğini dile getirmişti.

DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube başkanı Ahmet Arıkan, işçilerin günlük net taban ücretinin 180 liraya yükseltilmesini talep etmişti.