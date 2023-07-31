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Kadın sunucunun yüzünü kullanarak sahte porno üreten kişi yargılanacak

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Hollanda’da ilk ‘deepfake’ davası
Kadın sunucunun yüzünü kullanarak sahte porno üreten kişi yargılanacak

Hollanda’da deepfake teknolojisini kullanarak, kadın televizyon sunucusu Welmoed Sijtsma'nın yüzüyle porno film çeken 39 yaşındaki bir erkek hakkında dava açıldı.

Bu aynı zamanda Hollanda’da sahte pornografiye karşı açılan ilk ceza davası olacak.

Amsterdam Savcılığı, Hollandalı erkeği “sahte cinsel içerikli görüntüler yaymak ve üretmekle” suçluyor.

Hollanda Televizyonu’nda sabah programı sunucusu olam Sijstma, geçen Kasım’da bir sosyal medya mesajı ile kendisine ait bir porno filmin internette dolaştığını öğrendi.

“Başım bir kadın oyuncunun vücuduna monte edilmiş. Kanepede tek başıma oturdum ve ben olmadığımı bilmeme rağmen utançtan yüzümün kızardığını hissettim.”

Hollanda polisi, sahte videoyu deepfake teknolojisiyle hazırlayıp dağıttığı gerekçesiyle 39 yaşındaki erkeği gözaltına aldı.

Zanlı, sorgulandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Welmoed Sijtsma, Hollanda Televizyonu için bir belgesel hazırladı.

Sunucu, programda deepfake tekniği ile oluşturulan sahte porno filmlerin ve yapımcıların izini sürdü.

Bir polis sözcüsü, kısmen Sijtsma’nın araştırması sayesinde zanlıya ulaşabildiklerini ve gözaltına aldıklarını söyledi.

Amsterdam Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak, 39 yaşındaki erkek zanlı hakkında “sahte cinsel içerikli görüntüler üretmek ve yaymak” suçlamasıyla dava açma kararı aldı.

Deepfake teknolojisi sayesinde hareketli görüntüler, neredeyse gerçek gibi görünen yapay zekanın yardımıyla düzenlenebiliyor.

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