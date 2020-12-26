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Kadınların yüzde 65'i salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun

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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada, kısıtlamaların uygulandığı dönemde eşinin evde kalmasından memnun olup olmadığı sorusuna kadın katılımcılardan yüzde 27'si "çok memnunum", yüzde 38'i "memnunum" yanıtı verdi.
Kadınların yüzde 65'i salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların sosyal hayata etkilerine dönük araştırmasına katılan kadınların yüzde 65'i, eşlerinin evde kalmasından memnun olduğunu ifade etti.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının 320'si kadın olmak üzere 649 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucu hazırlanan "Kovid-19 Pandemisi Döneminde Siber Suç Riskleri ve Güvenliğe Etkileri" raporunda, salgının Türkiye'de sosyal hayata etkilerine ilişkin ilginç sonuçlar dikkati çekti.

Raporda, yüzde 90,3'ü 21-64 arası, yüzde 8,3'ü 18-20 arası ve yüzde 1,4'ü 65 ve üzeri yaştaki kişilerden oluşan katılımcılardan alınan cevaplar, salgın öncesi dönemle kıyaslanarak analiz edildi.

Araştırma kapsamında salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde kalmasından memnun olup olmadığı sorusuna kadın katılımcılardan yüzde 27'si "çok memnunum", yüzde 38'i "memnunum", yüzde 22'si "ne memnunum ne memnun değilim", yüzde 6'sı "memnun değilim", yüzde 7'si "hiç memnun değilim" cevabını verdi.

Vatandaşların sokağa çıkma sıklığı

Rapora göre Türkiye'de şubat ayının ikinci haftası itibarıyla sosyal aktivitelerde azalma oldu. Bu eğilim, mart ayında ilk Kovid-19 vakasının açıklanması ve ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle hız kazandı.

Nisanda sokağa çıkma yasaklarının devreye girmesiyle ve vaka sayılarındaki artışla ev dışında yapılan aktiviteler durma noktasına geldi.

Araştırmaya katılan vatandaşların, yüzde 32,6'sı pandemi döneminde hiç dışarı çıkmadığını, yüzde 26,2'si nadiren, yüzde 15,3'ü haftada bir, yüzde 9,8'i iki günde bir, yüzde 10,3'ü günde bir, yüzde 5,9'u günde birden fazla dışarı çıktığını ifade etti.

Mart ayının ikinci haftasından itibaren insanların yeni nesil internet televizyon platformlarına ilgisi ise yüzde 50 arttı.

İnternet kullanım alışkanlıklarındaki değişiklik

Salgınla birlikte insanların internet kullanım alışkanlıklarında da değişim yaşandı.

Katılımcıların yüzde 70'i salgın döneminde interneti daha sık kullandığını, yüzde 26'sı internet kullanım alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığını ve yüzde 4'ü daha seyrek kullanmaya başladığını ifade etti.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 31,3'ü interneti günde 7 saatten fazla, yüzde 21,6'sı günde 5-7 saat, yüzde 27,4'ü günde 3-5 saat, yüzde 16,2'si günde 1-3 saat, yüzde 3,5'i günde 1 saatten az kullandığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 39'u salgın döneminde internetten alışveriş alışkanlığının arttığını, yüzde 40'ı değişmediğini, yüzde 11'i azaldığını, yüzde 10'u ise interneti bu amaçla kullanmadığını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i internet bankacılığını kullanım alışkanlığının arttığını, yüzde 46'sı değişmediğini, yüzde 7'si azaldığını, yüzde 6'sı da internetten alışveriş yapmadığını söyledi.

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