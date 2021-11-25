  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0642
  • Euro 13.5393
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Kadir İnanır' ın Son Durumu

»
Kadir İnanır' ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural' dan Yeni Açıklama Geldi
Kadir İnanır' ın Son Durumu

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı.

Kural, İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu sonuç verdiğini, normal odaya alındığını açıkladı. Usta sanatçının doktorlarıyla sohbeti esnasındaki bir sözünü de aktaran Jülide Kural, "Sevgi emektir... Sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi.

Kadir İnanır geçtiğimiz hafta fenalaştığından Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra ise aniden beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sevenleri Kadir İnanır’ın son durumunu merak ederken, Jülide Ateş yeni bir açıklama yaptı. 

"ZİHİN VE BEDEN FONKSİYONLARI SAĞLIKLI" 

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu sonuç vermesinin ardından normal odaya alındığını ifade eden Kural, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibarıyla tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır..."

"Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir..."

"Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki hastaneye ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz."

 

Kadir İnanır’ın son durumu Kadir İnanır nasıl oldu Jülide Ateş açıkladı

 

"SEVGİ EMEKTİR' SÖZÜNÜN DOĞRULUĞUNU BİR KEZ DAHA ANLIYORUM" 

Usta sanatçının doktorlarıyla sohbeti esnasındaki bir sözünü de aktaran Jülide Kural, "Sevgi emektir... Sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi emektir! Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ 

Öte yandan iki gün önce yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen Kadir İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtilmişti. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

İNANIR 2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU 

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumu ne?23 Kasım 2021 Salı 22:21
  • Adele'in yeni albümü, üç günde ABD'de yılın en çok satanı oldu23 Kasım 2021 Salı 15:58
  • Onlar "Jasper ve Jinx"ti!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
  • Peaky Blinders'ın final sezonunun çıkış tarihi belli oldu!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:07
  • Netflix’in Türk Yapımı Dizilerinin Ekonomiye Katkısı 583 Milyon TL22 Kasım 2021 Pazartesi 21:54
  • Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! "Yalnız Kurt"un ilk fragmanı yayınlandı!21 Kasım 2021 Pazar 21:26
  • Squid Game’in Yönetmeni Çekimi En Zor Oyunu Açıkladı: Kırmızı Işık, Yeşil Işık21 Kasım 2021 Pazar 15:32
  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı20 Kasım 2021 Cumartesi 22:39
  • Alan Rickman, Snape Rolünü Zorla Kabul Etmiş20 Kasım 2021 Cumartesi 19:58
  • 'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu18 Kasım 2021 Perşembe 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti