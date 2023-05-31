Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenlere tepki gösterdi

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.
Dizdar’ın ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma birtakım kesimler tarafından eleştirilirken Kadir İnanır’dan destek paylaşımı geldi.
“SAYGILI OLUN, ALKIŞLAYIN”
Usta oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” ifadelerini kullandı.
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