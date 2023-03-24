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Kahve ile ilgili dikkat çeken araştırma

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Kahve içenlerle ilgili bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.
Kahve ile ilgili dikkat çeken araştırma

ABD’de yapılan bir araştırma kahve tüketimi ve gündelik alışkanlıklarla ilgili dikkat çekici ortaya çıkardı.

New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada istedikleri kadar kahve içen bireylerin kahve tüketimine sınırlama getirenlerden 1000 adım daha fazla attığını ortaya çıkardı. Araştırmada kahve içenlerin daha az uyuduğu da kayıtlara geçti.

Kahve tüketimine sınırlama getiren kişilerin kahve içen kişilere göre ortalama olarak 30 dakika daha fazla uyuduğu da belirtildi. Araştırmada yer alan Gregory Marcus, “Kahvenin fiziksel performansı iyileştirdiğine yönelik kanıtlar var. İnsanların kahve içtikten sonra daha iyi performans gösterdiklerine dair açıklamalarını duymuşsunuzdur” dedi.

Marcus, kahvenin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunun ise henüz bilinmediğini söyledi.

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