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Kahveyi sütlü tüketmek bağışıklığı yükseltebilir

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Yapılan bir araştırmaya göre, kahveyi sütlü tüketmenin insan vücudunun bağışıklığını yükseltebileceği bulundu.
Kahveyi sütlü tüketmek bağışıklığı yükseltebilir

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre, sütlü kahve, bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamatuar özellikleri ikiye katladı.

Kahvenin, iltihaplanmayı azalttığı gösterilen polifenol adı verilen antioksidanlarla dolu olduğunu söyleyen araştırmacılar, süt gibi amino asitlerle zenginleştirilerek tüketilmesinin, iltihaplanmayı azaltma etkisini artırdığını kaydettiler.

Araştırmacılar, meyve ve sebzelerde, çayda, kırmızı şarapta ve birada da bulunan polifenollere, proteinin yapı taşları olan amino asitlerle birleştirildiğinde ne olduğunu anlamak için bağışıklık hücrelerine yapay enflamasyon uyguladılar.

İKİ KAT DAHA ETKİLİ

Bazı hücreler, bir amino asitle reaksiyona giren (sütlü kahveyi yansıtan) farklı dozlarda polifenol alırken, diğerleri aynı dozlarda (siyah kahveyi yansıtan) polifenoller aldı.

Çalışma, ikili kombinasyonla tedavi edilen bağışıklık hücrelerinin, yalnızca polifenollerin eklendiği hücrelere kıyasla, enflamasyonla mücadelede iki kat daha etkili olduğunu buldu.

Çalışmaları Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi’nde yayınlanan araştırmacılar, bulguların sütlü kahvenin anti-enflamatuar bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında gerçekleşen çalışmanın daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

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