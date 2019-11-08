Kalıcı dövmelerde kanser riski var mıdır? Çocuk yaşta yapılan kalıcı dövmelerin ilerleyen yaşlarda cilt kanserine neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Birçok kişi tarafında sevilen dövmeler ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini ortaya çıkardı. Özellikle çocuk yaşta yapılan kalıcı dövmelerin ilerleyen dönemlerde cilt kanserine neden olabileceği ortaya çıktı. Peki kalıcı dövmelerde kanser riski neden var? Merak edilen sorunun yanıtına gelin hep beraber bakalım.

DÖVME YAPTIRMADAN ÖNCE SAĞLIK BOYUTUNA MUTLAKA BİR GÖZ ATIN

Dövme oldukça ciddi bir iştir. O yüzden bu işin tıbbi boyutu oldukça önemlidir. Öncelikle dövme yaptırmaktan daha acı veren bir hadise var ki o da sildirme işlemleri o yüzden siz yaptırmadan önce birde işin sağlık boyutuna bir göz atın.

HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

Aids, Hepatit C, Hepatit B gibi bulaşıcı viral enfeksiyonlarin dövme yapılırken bulaşma riski vardır. Bu yüzden dövme yapılan yerlerde hijyen çok önemlidir. Aksi taktirde bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığınız bulunuyor. Dövme yapma işlemi lazerle yapılan bir operasyondur. Derinin altındaki boyaları emen hücrelerin tahrip edilmesiyle gerçekleşen bu operasyon oldukça acı ve ağrı vermektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşlarda yaptırılan kalıcı dövmeler, ilerde cilt kanserine neden olmaktadır.