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Kalın: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği alanlarda çalışmalar devam edecek”

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Kalın: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği alanlarda çalışmalar devam edecek”
Kalın: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği alanlarda çalışmalar devam edecek”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Karadeniz’de büyük olasılıkla yeni doğalgaz keşiflerinin olacağını ve bunun, bölgede enerji ticaretinin jeopolitiğini değiştireceğini söyledi.

Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Kalın, Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının ardından, Sakarya sahasında açık deniz aramalarına devam edileceğini belirtti.

Kalın, “Bu sadece başlangıç.  Diğer sahalarda da keşifler yapılmasından çok umutluyuz. Büyük olasılıkla yeni doğalgaz keşiflerinin başlangıcındayız ve enerji ticaretinin jeopolitiğin değiştirecek. Bu keşif, Türkiye’ye büyük bir gaz tüketicisi olmanın ve uluslarası gaz ticaretinde enerji hatlarına ev sahipliği yapmanın ötesinde bir işlev görebilmesi için büyük bir motivasyon sağladı.

Türkiye enerji üreten bir ülke olacak. Bu yeni bir boyut. Aynı zamanda Türkiye’yi stratejik konumu, bölgesel ve küresel ilişkileri açısından çok farklı bir düzeye yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Kalın, Oruç Reis araştırma gemisinin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin hak iddia ettiği, Türkiye’nin münhasır ekonomik alanında yaptığı çalışmalara da devam edeceğini vurguladı.

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