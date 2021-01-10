Kalktıktan dört dakika sonra düşen uçağın kara kutuları bulundu

Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan dün havalandıktan dört dakika sonra kuleyle irtibatı kesilen, denize düştüğü belirlenen uçağın kara kutuları bulundu.

Borneo Adası’ndaki Pontianak’a gitmek için havalanan, Sriwijaya Havayolları’na ait uçakta yedisi çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Endonezya Ulaşım Güvenliği Komitesi’nin başkanı Soerjanto Tjahjono, dalgıçların iki kara kutunun yerini belirlediğini, bunların yanısıra yolculara ait bazı eşyaların, uçağın parçalarının ve ceset parçalarının da bulunduğunu söyledi.

‘Tehlike sinyali alınmadı’

Yetkililer, Boeing 737-500 tipi uçaktan herhangi bir tehlike sinyali alınmadığını, bir dakika içinde 3 bin metre yüksekten denize çakıldığını düşündüklerini belirterek kazadan kurtulan olduğu konusunda ümitleri kalmadığını ifade etti.

Arama-kurtarma çalışmaları karadan, havadan ve denizden sürdürülürken görgü şahitleri en az bir patlama sesi duyduklarını anlattı.