Kalp Dostu Yulaf Vücuda Sağlık Katıyor

Yulaf, zengin besin değerleri, uzun süre tok tutması ve sağlığa faydaları nedeniyle günümüzün popüler besinleri arasında yer alıyor. Sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan yulaf, tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yulaf ( Avena sativa), tohumları için yetiştirilen bir tarım bitkisidir. Dünya tahıl üretim istatistiklerinde buğday, mısır, pirinç, arpa ve sorgumdan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Yulaf saf haliyle glüten içermeyen bir tahıldır. Eğer üretildiği ortamda glütenli bir besinle teması olursa glütensiz olma özelliğini kaybetmektedir. Yulaftan elde edilen yulaf sütü bitkisel süt kaynakları arasında yer almaktadır.

Güçlü bir fosfor ve lif kaynağı

80 gram yulaf yani 8 yemek kaşığı yulaf, günlük fosfor, B1 vitamini ve lif ihtiyacının %40'ını, magnezyum ihtiyacının %35'ini, bakır, çinko ve demir ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır. Yulaf hem çözünür hem de çözünmez lifler içerir. Yulafın diyete dahil edilmesi, zengin makro ve mikro besin maddeleri, çözünür lif (ß-glukanlar) ve yakın zamanda keşfedilen yulaf polifenolikleri nedeniyle sağlığa yararlı etkiler sağlamaktadır.

Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geliyor

Yapılan bilimsel çalışmalarda yulaf kaynaklarının (yulaf kepeği, yulaf ezmesi ve tam yulaf unu dahil) tüketiminin toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) konsantrasyonlarını azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, avenantramid olarak bilinen yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye de yardımcı olmaktadır. Nitrik oksit molekülü, kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur ve daha iyi kan akışına yol açar. Bu nedenle yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları her gün mutlaka yulaf tüketmelidir.

Kan şekeri düzeyini düşürüyor, uzun süre tok tutuyor

Yulaf, içerdiği beta-glukanın midenin boşalmasını ve glukozun kanda emilimini geciktiren kalın bir jel oluşturma özelliği sayesinde, özellikle fazla kilolu veya Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve insülin hormonun aktivitesinin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Yulaf içerdiği çözünmeyen lif sayesinde, kabızlığı azaltarak bağırsak sağlığını iyileştirir. Kilo yönetimi için de tüketimi oldukça önemlidir. İçerdiği lif miktarı sayesinde uzun süre tokluk sağlar, daha sonraki öğünlerde besin alımının azalmasına neden olarak kilo kaybetmek isteyen bireylerin porsiyon kontrolü sağlamasına yardımcı olur.

Tok tutan kahvaltılık çıtır yulaf

Malzemeler:

1 bardak ceviz/badem/fındık ( isteğe göre)

2 bardak yulaf ezmesi

2 adet olgunlaşmış büyük muz (püre halinde)

1 bardak kuru meyve

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı:

Fırını önceden 150 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kâğıt yerleştirin. Büyük bir kapta tüm malzemeleri (kuru meyveler hariç) iyice karıştırın. Malzemeleri tepsiye yayıp fırına verin. Her 10 dakikada bir tepsiyi çıkarıp malzemeleri karıştırın. Toplam 30 dakika yulaflar kızarana kadar pişirin. En son kuru meyveleri de ekleyip karışımı soğumaya bırakın. Soğudukça kıtırlaşacaktır. Kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde 1 dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı çıtır yulafı, 1 kâse süt veya yoğurt ile tüketebilirsiniz.