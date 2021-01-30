KAMU-İŞ ''Hodrimeydan!'' dedi

Kamu İşçileri Sendikası bir basın bildirisi yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

ÇOK ACİL SERVET VERGİSİ GELMELİ!..

Kamu-İş Genel Başkanı olarak son günlerde sermaye kesiminden bazı isimlerin sürekli kamuya ödenen maaşları gündeme getirmesini üzülerek izliyorum...

Burada bir gerçeğin altını çizelim. Kamu maliyesinin çektiği sıkıntının nedeni, kamu çalışanlarına ödenen maaşlar değil, yıllardır toplanamayan vergilerdir...

Ülkemizde vergiler ne yazık ki adil bir şekilde toplanamıyor. En basit örnek, anlı şanlı işadamları 2-3 dönüm arazi içinde 500 metrekare süper lüks havuzlu evlerde otururken kendi verdiği beyan üzerinden 1000 TL emlak vergisi ödüyor. Diğer tarafta 200 metrekare evde oturan da 400 TL vergi veriyor. Bunun adaleti nerde? Tapu dairesi evlere kıymet biçmeli, bu vergi hırsızlığını önlemelidir...

Tüm zenginler mallarının gerçek değeri üzerinden vergilerini ödesin, dar gelirlinin, çalışanın alınteri dökerek aldığı maaşlara gözlerini dikmesin...

“Kamudaki maaşları kesin, özel sektöre verin” tartışmalarından vazgeçin, insanları birbirine düşman etmeyin. Bu ülkede herkes kimin ne olduğunu biliyor...

Kamudaki maaşları diline dolayan bu kesimin mal varlığına bakın. Bunca yıl ne kadar vergi ödemiş? İnceleyin. Gerçekleri görürsünüz...

Bu insanlar gerek devletten aldıkları arazilerle, gerekse yıllarca sermaye siyaset ilişkisiyle edindikleri imtiyazlarla yıllarca bu milletin kanını emdiler. Şimdi de 3-5 kuruş alan, emeğiyle, alınteriyle kazanan dar gelirlinin, sabit gelirlinin peşine düştüler. Kamu çalışanı ile özel sektör çalışanını birbirine düşürmekten vazgeçin, siz asıl asgari ücret masasından niye kaçtığınızı açıklayın.

Artık yeter...

Kamu-İş sendikası olarak biz yaratılmaya çalışılan bu algı operasyonlarına izin vermeyeceğiz. Fedakarlıksa en yukarıdan başlayacak...

Buradan son bir söz de yıllarca yanında çalışan işçisini ilk fırtınada gemiden atmaya kalkışan, sermaye kesimine...

Kamuda çalışanların maaşlarını dilinize dolarken açık yüreklilikle bugüne kadar ne kadar vergi ödediğinizi de açıklayın. Eğriyi doğruyu görelim.

Ahmet Serdaroğlu olarak öneriyorum. Çok acil servet vergisi gündeme gelmelidir. Bu topraklarda yıllardır kim ne kazandıysa servetlerinin yüzde 10’unu devlete versin. Biz hazırız.

Hodri meydan...