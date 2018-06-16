Karavezirler projelerine destek istedi

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları kalabalık bir grupla Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkı ile buluştu.Kaynak: Karavezirler ve ekibi projeler için onay istedi

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları kalabalık bir grupla Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkı ile buluştu. Bölgenin acil ihtiyacı olan gerçekçi, uygulanabilir projelerden oluşan proje kitapçığı, bölge halkında ilgi uyandırdı. Bölge insanı ilk kez bir belediye başkan adayının projelerini gerçekleştirmek için bir taahhüt olarak projeleri ile birlikte kapılarını çaldığına dikkat çekti. Yöre halkı Ali Karavezirler ve ekibinin hazırlamış olduğu projeleri memnuniyetle karşıladı. Değirmenlik ilkokulu ve lisesinde yapılacak bakım onarım ve geliştirme projeleri aileler tarafından takdir edildi.

HAYVANCILIK BÖLGELERİNE ALTYAPI

Başpınar bölgesinin restorasyonu, su değirmeni projesi, çocuk parkı Sarayönü Meydanı düzenlemesi yanında hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi gördükleri ilgi ve destek için bölge halkına teşekkür etti. Hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi bölge halkından tam not aldı.