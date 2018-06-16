  • BIST 94.541
  • Altın 194,615
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Karavezirler projelerine destek istedi

» »
CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları kalabalık bir grupla Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkı ile buluştu.Kaynak: Karavezirler ve ekibi projeler için onay istedi
Karavezirler projelerine destek istedi

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları kalabalık bir grupla Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkı ile buluştu. Bölgenin acil ihtiyacı olan gerçekçi, uygulanabilir projelerden oluşan proje kitapçığı, bölge halkında ilgi uyandırdı. Bölge insanı ilk kez bir belediye başkan adayının projelerini gerçekleştirmek için bir taahhüt olarak projeleri ile birlikte kapılarını çaldığına dikkat çekti. Yöre halkı Ali Karavezirler ve ekibinin hazırlamış olduğu projeleri memnuniyetle karşıladı. Değirmenlik ilkokulu ve lisesinde yapılacak bakım onarım ve geliştirme projeleri aileler tarafından takdir edildi.  

 

HAYVANCILIK BÖLGELERİNE ALTYAPI

Başpınar bölgesinin restorasyonu, su değirmeni projesi, çocuk parkı Sarayönü Meydanı düzenlemesi yanında hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi gördükleri ilgi ve destek için bölge halkına teşekkür etti. Hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi bölge halkından tam not aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yüksel Çelebi, Ada’nın  en uzun  bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirtti.15 Haziran 2018 Cuma 14:17
  • Harmancı'ya Taşkınköy'de büyük ilgi15 Haziran 2018 Cuma 14:11
  • Eroğlu:“Lefkoşa’ya çok yakında bayram #gelecek”15 Haziran 2018 Cuma 14:03
  • "Mağusa Projelerin Başkenti Oldu"15 Haziran 2018 Cuma 10:15
  • Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”14 Haziran 2018 Perşembe 16:59
  • Sertoğlu BES’i ziyaret etti14 Haziran 2018 Perşembe 13:36
  • Özersay'dan Karavezirler'e destek14 Haziran 2018 Perşembe 12:59
  • LTB Başkanı Harmancı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni ziyaret etti14 Haziran 2018 Perşembe 11:22
  • Sertoğlu KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti13 Haziran 2018 Çarşamba 19:50
  • Gardiyanoğlu, Harmancı’yı eleştirdi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti