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Karpaz’da Eşeklere Vahşi Katliam

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Karpaz’da Eşeklere Vahşi Katliam: En Az 14 Eşek Yakın Mesafeden Vurularak Öldürüldü
Karpaz’da Eşeklere Vahşi Katliam

Karpaz’da Eşeklere Vahşi Katliam: En Az 14 Eşek Yakın Mesafeden Vurularak Öldürüldü

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekipleri, Karpaz Yarımadası’nda gerçekleştirdikleri arazi çalışmaları sırasında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemelerde, en az 14 eşeğin yakın mesafeden silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Yetkililer, olay yerinde bulunan bazı eşeklerin kafalarına ve vücutlarının farklı noktalarına ateş edilerek katledildiğini belirtti.

Hamile Eşeğin ve Yavrusunun Katliamı Tepki Çekti

Özellikle hamile bir eşeğin, doğum yapmaya çalıştığı sırada yavrusuyla birlikte öldürülmesi, yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Araştırma ekibi, bu olayın sadece bir hayvan katliamı değil, aynı zamanda doğaya ve yaban hayatına yönelik büyük bir saldırı olduğunu vurguladı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan Açıklama: ‘Duygularımızı İfade Etmek İçin Zamana İhtiyacımız Var’

Taşkent Doğa Parkı, olayın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ekibin büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve bu durumu sağlıklı bir şekilde ifade edebilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Açıklamada, konunun takip edileceği ve yetkililerle iş birliği içinde olayın aydınlatılması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Polis ve Veteriner Dairesi Harekete Geçti

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Aynı zamanda Veteriner Dairesi de bilgilendirilerek, olay yerindeki incelemelere dahil edildi. Yetkililer, olayın sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli hukuki sürecin başlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyük Tepki: ‘Kıbrıs’ın Simgesi Eşekler Korunmalı’

Kıbrıs’ın simgelerinden biri olarak kabul edilen ve özellikle Karpaz Yarımadası’nda özgürce yaşayan eşeklerin vahşice öldürülmesi, hayvan hakları savunucuları ve bölge halkı tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, yetkilileri daha sıkı önlemler almaya ve faillerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını sağlamaya çağırdı.

Bu üzücü olayın ardından, bölgede yaşayan yaban hayatın korunması için yeni önlemler alınması ve benzer trajedilerin önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerden olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adaletin sağlanması bekleniyor.

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