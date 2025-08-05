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Karpaz'da kaza! 2 yaralı var!

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Çayırova-Pamuklu Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı
Karpaz'da kaza! 2 yaralı var!

Çayırova-Pamuklu Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı

Çayırova-Pamuklu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

KIBRIS muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, kaza Çayırova–Mehmetçik yol kavşağında, Yiğittürk Oto Galeri önünde meydana geldi. Yoldan çıkan iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından her iki sürücünün de müşahede altına alındığı öğrenildi.

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