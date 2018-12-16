Katrungalos: “Kıbrıs sorunu uluslararası hukuk konusu”

BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, adadaki temaslarına dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüşerek başladı.

Alithia gazetesi “Başkan Anastasiadis’le Başlıyor – Lute Dün Spehar Tarafından Bilgilendirildi ve İki Liderle Görüşmelere Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve BM Kıbrıs Grubu’yla görüştüğünü yazdı.

Lute’un adadaki ziyaretinin dünkü bölümünü Spehar ve BM’nin Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Sorunu Grubu’yla görüşerek geçirdiğini belirten gazete, Spehar’ın Lute’u bilgilendirdiğini aktardı.

Habere göre Lute, 31 Ekim’de adaya gerçekleştirdiği son ziyaretten bugüne kadarki gelişmeler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “desantralize federasyon ve kurucu devletçiklerin yetkilerinin güçlendirilmesi fikri” ve yeni çözüm modellerine ilişkin adanın her iki tarafındaki tepkilere dair Spehar’dan bilgi aldı.

Lute’un beraberinde, referans şartlarının neleri içermesi gerektiğine dair fikir ve önerileri içeren bir belgeyle geldiğine ilişkin bilgilerin hâlâ mevcut olduğunu savunan gazete, ancak Lute’un liderlerle gerçekleştireceği ilk görüşmelerde bu belgeyi sunmayıp ilk olarak liderleri dinlemeyi tercih edeceğini, liderlerle yapacağı ikinci görüşmelerde belgeyi sunmasının söz konusu olduğunu iddia etti.

Gazete, Lute’un belge sunmakla müzakerelerin hızlanmasını amaçladığını belirtirken, Lute’un liderlerle çifte görüşmeler gerçekleştirmesi ve Anastasiadis’le Pazartesi günü öğlenden sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından, yeniden bir araya gelme olasılığından da söz etti.

Öte yandan Rum hükümet sözcüsü Pordormos Prodromu dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Lute’la yapıcı bir iş birliği için hazır olduğunu söyledi.

Prodromu, “karşı tarafın, özellikle de Türkiye’nin, olumlu yaklaşım ve niyet ortaya koyması durumunda referans şartlarının kısa sürede hazır olacağına inandıklarını” da sözlerine ekledi.

KATRUNGALOS: “KIBRIS SORUNU ULUSLARARASI HUKUK KONUSU”

Gazete bir diğer haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos’un ABD’deki temaslarını tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun uluslararası bir hukuk konusu olduğunu, bu yüzden garantilerin kaldırılması ile askerlerin çekilmesinin gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Katrungalos, ABD’deki temaslarında Kıbrıs sorununun yanı sıra Doğu Akdeniz’deki iş birliği konularının da ele alındığını belirterek “ABD’nin, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs iş birliğine tam olarak katılma değil ancak izleme talebinde bulunduğunu” da açıkladı.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberini “Lute’un İstediği Çözüm Ne? – Camp Hurriya’dan Lefkoşa’nın Karmaşasına” başlığı altında verirken, Lute’un 2014 yılında Irak’ta bulunan “Camp Hurriya” kampında kalan İranlılar konusunu yönetirken izlediği tavrın aynısını Kıbrıs’ta da izlediğini yazdı.

Gazete, Lute’un Kıbrıs’taki tarafları, birbirlerinin tezleri konusunda bilgilendirmediğini, değerlendirme yapmak için kendisine sakladığını iddia etti.

Diğer gazeteler ise Lute’un ziyaretine ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Hedef Yol Haritasında Uzlaşı – Ortak Payda Arayan Lute Farklı Senaryolarla Lefkoşa’da”

Kathimerini: “Lute Zehirli Bir Ortama Geldi – Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı Gelişmeleri Etkileyen İç Sorun ve Faktörlerle Karşı Karşıyalar”

Simerini: “Referans Şartlarına İlişkin Öneri Getiriyor”

Haravgi: “Lute Bugün Anastasiadis ve Yarın Akıncı’yla Görüşüyor”