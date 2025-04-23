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Kayıp genç aranıyor

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Polis, Lefkoşa'da sakin Mehmet Önal'ın kayıp olduğunu bildirdi.
Kayıp genç aranıyor

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.04.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mehmet ÖNAL (E-16), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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