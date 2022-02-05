Kaynamış Yumurta Suyunun Öyle Bir Faydası Var Ki Bir Daha Asla Dökmeyeceksiniz!

Protein kaynağı olan yumurta vücut için oldukça faydalı olan besinlerden biridir. Yumurta içerdiği birçok vitamin ve mineral ile mucizevi bir besin olmuştur.

Yumurtanın içerik olarak anne sütüne en yakın besin kaynağıdır. Yiyecekler arasında besin içeriği bakımından en zengin gıdalardan biridir. Bütün bir yumurta tek bir hücrenin civcive dönüşmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir. İçeriğinde A, B2, B5,B6, B12 vitaminlerini; kolin, selenyum, fosfor, çinko gibi birçok gerekli mineralleri bulundurur.

HER SABAH 1 YUMURTA!

Yapılan araştırmalarda her sabah 1 yumurta yiyen bireylerin gün içinde daha az acıktıklarını ve yumurta yemeyen insanlara göre daha az kalori aldıkları gösterilmiştir. Her gün 1 yumurtayı beslenmenize eklemek kilo kontrolünüze yardımcı olacaktır.

PROTEİN DEPOSU!

Yumurta anne sütünden sonra bilinen en kaliteli protein kaynağıdır. İçeriğinde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm temel aminoasitleri içerir ve bunlar vücut tarafından kullanılır. Bu muazzam protein kalitesinin bir faydası da tok kalmayı sağlamasıdır. Sizi açlık krizlerinden korur.

HEM SAĞLIKLI HEM EKONOMİK!

Protein kaynakları arasından en ekonomik besin yumurtadır. 1 yumurta günlük protein ihtiyacınızın ortalama yüzde yirmisini karşılar ve bu maddi açıdan da diğer protein kaynaklarına göre oldukça ekonomiktir. Bunların yanında pişirmesi ve taşımasının çok pratik olması hayatınızı her zaman kolaylaştırır.

YUMURTA DİYABETİ ÖNLÜYOR!

Yumurta tüketiminin insan sağlığını diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklardan koruduğuna dair çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Yumurtanın kolesterolü yükselttiği efsanesi ise yıllar önce yalanlanmıştı. Aksine sağlıklı bireylerde kolesterolden koruyucu etki gösterdiği ispatlandı. Kolesterol seviyesi yüksek bireylerin ise tüketim miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

GÜNDE BİR YUMURTA YEMENİN FAYDALARI

- Yumurta en iyi besinsel protein olarak tanımlanır. Yumurta proteininin esansiyel amino asit içeriği ve biyoyararlılığı, onu yüksek kaliteli bir besin maddesi haline getirir. Hayatın ilk aşamalarında (annenin beslenmesi yoluyla) fetüsün gelişimini teşvik eder. Yumurtanın işlevi, çocukluk ve ergenlik aşamalarında da eşit derecede önemlidir.

- Proteinin en iyi bilinen fonksiyonlarından biri, kaslar dahil dokuların yapımı ve sürdürülmesidir. Bu nedenle fiziksel aktivite yoğunluğu yüksek kişiler için oldukça değerlidir.

- Yaşlılarda ise yumurta gibi yüksek kaliteli protein kaynakları, yaşa bağlı kas kütlesi kaybını önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, hareketliliği, fiziksel aktiviteyi ve yaşam kalitesini devam ettirmeye destek olur.

KAYNATILAN YUMURTA SUYU İÇİLİR Mİ?

Kaynatılan yumurta suyu içilir mi? sorusu birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Kaynatılan yumurtanın suyu kişi sağlığını olumlu bir şekilde etkilemekte. Elde edilen bilgilere göre, yumurtayı kaynattığınız suyun içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan çok daha fazla kalsiyum mevcut. Kaynatılan yumurta suyu, kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi sağlık sorunlarına karşı oldukça faydalı.

Kuru saçlar için doğal bir ilaç olan kaynamış yumurta suyu, saçlarınızın canlı görünmesini sağlayacaktır.

Yumurta suyu saçlara nasıl uygulanır?

- Kaynatılan yumurta suyunu saçlarınıza uygulamanız yeterlidir.

BİTKİLERİ CANLANDIRIYOR!

Kaynatılan yumurtanın bitkilere olan faydasını görmezden gelmemek gerekiyor, kaynamış yumurtanın içerisinde bulunan kalsiyum bitkiler içinde oldukça yararlı. Soğutarak bitkilerinize döktüğünüz yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmak için oldukça idealdir.

KİREÇLENMEYE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Tencere ve çaydanlıktaki kireci ortadan kaldırmak için kaynatılmış yumurta suyu başvurulan yöntemlerden biridir. Bir kabın içerisinde yumurta kabuklarını alarak kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün ardından kirecin yok olduğuna şahit olacaksınız.