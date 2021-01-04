‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

‘Kayyım rektör’e karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler bugün kampüste protesto gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etti

Güney kampüse girmek isteyen öğrencileri polis ablukaya aldı. Ablukayı kırmak isteyen öğrencilere polis biber gazı ve coplarla karşılık verdi.

Ablukanın iki tarafına da biber gazı ve tomalardan tazyikli su sıkıldı.

üzerimize gaz toma sıkıldı plastik mermiler var “SULA ŞUNLARI DEFOLSUNLAR” pic.twitter.com/dXzCbnigcr — Özlem Damla (@damoschlandd) January 4, 2021

Öğrenciler, gözaltılar serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar... #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/cY7ILzPK88 — Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) January 4, 2021

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de bir bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Twitter’da rektörlük binasının mühürlendiğine ilişkin bir görsel de paylaşıldı.