Kazakistanlı iki sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

Kazakistanlı iki sanatçı Almas Nurgozhayev ile Yerlan Aituarov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından 07 Ocak Salı günü saat 08.30’da açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev’e ait 9 çalışma ve Yerlan Aituarov’a ait 12 çalışma toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açılacak

Almas Nurgojayev Kimdir?

29 Ocak 1988'de Kegen köyünde doğdu. 2003-2007 yılları arasında O. Tansıkbaev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu’nda önlisans ve 2007-2012 yılları arasında T. Jurgenov Kazak Ulusal Akademisi'nde lisans eğitimini tamamladı.. 2017 yılında T. Jurgenov Kazak Ulusal Akademisi’nden yüksek lisans diplomasını aldı. 2014 yılından itibaren O. Tansıkbayev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Kolejinde çizim ve kompozisyon öğretmeni olarak çalışmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olup, Rusya ve SSCB'nin profesyonel sanatçılarından biridir.

2018 yılında, Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Fonu'nun desteğiyle genç sanatçıların "Enerji, Gençlik, Sanat" uluslararası yarışmasında 3. oldu. 2017 yılında, uluslararası yaratıcı gençlik festivali “JASTAR” kapsamında “Geleceğe Bakış” sergisinde benzersiz bir çözüm ve yeni bir sanat vizyonu için ödül kazandı. 2016 yılında kanserli çocuklara adanmış “Yaşamak istiyorum” adlı sosyal açıdan önemli projenin değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı takdir belgesini aldı. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti'nin 25. yıldönümüne adanmış «Atalar bağımsızlık istedi» adlı Ulusal Yarışmaya katıldığı için ödüllendirildi.2015 yılında Abu Dabi'deki "ART CARAVAN" Uluslararası Sergisine katılım sertifikasını aldı. 2013 yılında ArtSapar seyahat sergisine katılım sertifikasını aldı. 2012 yılında “Kıtaları birleştiren bir sanat” sanat albümünün oluşturulmasına özel katkılarından dolayı teşekkür mektubu aldı. 2011 yılında, T. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nin, Resim ve Heykel fakültesinde en iyi dönem ödevi için birincilik ödülüne layık görüldü.2010 yılında, “Sanatta Ulusal Fikir” adlı cumhuriyet sergisine katıldı. 2009 yılında genç sanatçıların «Bağımsızlığın Nefesi» 3. şehir yarışmasına katıldı. 2008 yılında "Şabıt" 11. Uluslararası Yaratıcı Gençlik Festivaline katıldı.

Yerlan Aituarov Kimdir?

5 Nisan 1950 yılında St. Petersburg şehrinde dünyaya geldi. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisinde öğretim görevlisidir. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin ve Tasarımcılar Birliği’nin üyesidir.

Almatı Sanat Koleji ve 1979 yılında Lviv Devlet Uygulamalı ve Dekoratif Sanatlar Enstitüsü'nden mezun oldu. Eserleri anıtsal sanat, dekoratif heykel ve resim alanlarında yapılmıştır. Kamu binalarında ve eğitim kurumlarında birçok duvar resmi yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi başkan yardımcısı olarak halen görev yapmaktadır.

1990, 2000 ve 2010 yıllarında kişisel sergilerini açtı. Ayrıca Çin ve Türkiye gibi ülkelerde ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. Eserleri Kazakistan ve İspanya ülkelerinin müzelerinde, ayrıca Avrupa ve Asya ülkelerinin birçok özel koleksiyonlarında yer almaktadır.