Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick şimdiden rekor kırdı

Aksiyon filmi "John Wick: Chapter 4", gişe rekorları kıran serinin resmi olarak en çok rating getiren filmi oldu.

Ünlü oyuncu Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin son filmi, 24 Mart’ta sinemalarda gösterime girecek ancak şimdiden en çok ilgi gören yapımlardan biri oldu.

Film için beklenti son haftalarda hararetli bir seviyeye ulaştı ve ilk incelemeler sosyal medyada viral oldu.

Ed Travis isimli bir sinema yazarı, “John Wick: Chapter 4″ü “bu neslin ve belki de tüm zamanların en büyük aksiyon filmlerinden biri” olarak nitelendirdi.

SlashFilm’den Vanessa Armstrong, “#JohnWick4 yıllardır gördüğüm en iyi film! Evet, benzersiz aksiyon (ve silahlar) ile dolu bir Yunan destanı gibi ve set parçaları olağanüstü. Ama aynı zamanda ilişkiler ve aşk hakkında nefes kesici, yürek burkan bir hikaye. Tekrar görmek için sabırsızlanıyorum.” diye bir tweet attı.

24 Mart’ta gösterime girecek film için yakın zamanda yeni bir devam filmi daha yapılmayacağı da film ekibi tarafından açıklandı.