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Kemal Saraçoğlu Vakfı, Temassız Sevgi Kartı’nı Satışa Sundu

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Kemal Saraçoğlu Vakfı, Temassız Sevgi Kartı’nı Satışa Sundu
Kemal Saraçoğlu Vakfı, Temassız Sevgi Kartı’nı Satışa Sundu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren üye çocuklarına tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet vermekte olup, onların ve ailelerinin yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. Bu bağlamda, yeni projelerle gelir kaynaklarını artırmayı hedeflemektedir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı ile özdeşleşmiş ve bağış severler tarafından büyük ilgi gören “Umut Kartları” serisine bu sefer, içinde bulunduğumuz pandemi dolayısı ile “Temassız Sevgi Kartı” eklendi. Yaklaşan Sevgililer Günü de düşünülerek üretilen kart, aslında genel olarak bağış severlerin sevdiklerine, uzak mesafelerden de olsa sevgilerini bir kez daha hatırlatabilmeleri için tasarlanmıştır.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar, Öğretim Üyesi Sayın Senih Çavuşoğlu'nun Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına armağan ettiği görselle süslenmiş olan elektronik kart 25TL'lik bağış karşılığında www.kemalsaracoglu.org adresinden, online bağış kanalıyla temin edilebilmektedir.

 

Vakıf yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Sevgi paylaşmaktır ve en çok da şimdi, belki de sevdiklerimizden uzak kaldığımız bu günlerde paylaşmak isteriz sevgimizi...

İyilik yapmak sevgiyi yaymanın en kolay yöntemidir ve mutluluk paylaşmanın huzurunda gizlidir!” cümlelerine yer vererek, bağış severleri Sevgi Kartlarını alarak hem paylaşmaya hem de kanser sürecindeki çocuklara umut olmaya davet etmiştir.

 

Sevgi kartı ile ilgili daha fazla bilgi ve yardım için +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan, vakfın sosyal medya hesaplarından ve kemalsaracogluvakfi@gmail.com e-posta adresinden vakıf yetkilileriyle iletişime geçebilir veya www.kemalsaracoglu.org adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.

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