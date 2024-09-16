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Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Geleneksel Yaz Tatilini Gerçekleştirdi

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Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Geleneksel Yaz Tatilini Gerçekleştirdi
Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Geleneksel Yaz Tatilini Gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), bu yıl Tanyel’s Smile ile iş birliği yaparak kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerine yönelik geleneksel yaz tatilini Acapulco Hotel’de düzenledi. 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe 107 vakıf üyesi katılım gösterdi.

Etkinliğin amacı, çocukların ve ailelerinin sosyal ve psikolojik motivasyonlarını artırmak, aynı zamanda okul öncesi moral desteği sağlamaktı. Organizasyon kapsamında, Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile yetkilileri ailelerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan görüşmelerde, ailelerin ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Aileler, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kanser tedavi süreçlerinde bu tür buluşmaların kendilerine moral verdiğini dile getirdi. Organizasyonun sonunda birçok aile arasında duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, Tanyel’s Smile Kurucuları'na altı yıllık iş birliği için teşekkür ederek, bu iş birliğini plaket takdimiyle taçlandırdı. Yamaç, “Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek, onlara her alanda destek olmak en büyük amacımız. Kemal Saraçoğlu Vakfı, halkın bağışlarıyla varlığını sürdürüyor. Bu süreçte bize destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılan aileler için unutulmaz anılar biriktirmelerine vesile olurken, aynı zamanda toplumda kanserle mücadelede dayanışma ve destek ruhunu pekiştirdi.

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