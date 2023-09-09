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Kemal ve Hüseyin, Fransa’da Ironman Dünya Şampiyonası startına hazır

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Fransa, Nice kentinde gerçekleşecek olan Ironman Dünya Şampiyonası yarın start alacak. 17 farklı ülkeden, 3000 sporcunun mücadele edeceği Ironman Dünya Şampiyonası’nda ülkemizden Ares triatletleri Hüseyin Arhan ve Kemal Elektrikçi de yarışacak.
Kemal ve Hüseyin, Fransa’da Ironman Dünya Şampiyonası startına hazır

Dünyanın en iyi Ironman sporcuları ile aynı parkurda yarışacak Hüseyin ve Kemal yarış için tüm hazırlıklarını tamamladı, bisikletlerini teslim etti ve yarışı beklemeye başladı.
3.8 kilometre yüzme ile başlayacak yarışta daha sonra 2500 metre yüklekliğe ulaşacak toplam 180 kilometrelik bisiklet parkuru geçilecek. Son olarak ise 42.2 kilometrelik koşu parkurunda sıcak ve nemli hava koşullarında mücadele edecek triatletlerimiz ortalama 11 saat boyunca yarışacak.

 

KEMAL 914, HÜSEYİN 1375 NUMARA İLE YARIŞACAK

Ironman Dünya Şampiyonası’nda yarışacak ülkemiz sporcularından Kemal Elektrikçi 914 numara ile, Hüseyin Arhan ise 1375 numara ile yarışacak. Ironman resmi hesaplarından sporcularımız bu numaralar ile anlık olarak takip edilebilecek.
Kıbrıs’tan 1 saat geride olan Nice’te, yerel saat ile 07:15’te Kemal Elektrikçi start alacak, 07:25’te ise Hüseyin Arhan start alacak. 
Yarış pro atletler ile yerel saat 06:50, Kıbrıs saati ile 07:50’de start alacak.

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