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Kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösterip küfürler yağdıran taksici, serbest bırakıldı

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Kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösterip küfürler yağdıran taksici, serbest bırakıldı
Kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösterip küfürler yağdıran taksici, serbest bırakıldı

Şişhane Meydanı’nda yolu kapatarak müşteri kavgasına giriştiği esnada kendisine tepki gösteren 4 kişiye küfür ve hakaretler ederek cinsel organını gösteren taksici gözaltına alındı. Emniyette 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 4 adet kaydı bulunan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Şişhane Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Galata’da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek eğlenmek üzere yola koyulmuştu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını görmüş, yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya basmıştı.

Kornaya sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü Celal Y., “kralınız gelsin, siz kimsiniz, köpek herifler, p..ler, baba parası yiyen züppeler” gibi küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Meslektaşlarının araya girmesine rağmen söylemlerine devam eden Celal Y., görüntülendiğini fark edince “bunu da çek” diyerek cinsel organı göstermişti. 

4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.’yi tespit etti.

Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak “hakaret ve “hayasızca hareketler” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet “kasten yaralama” ve 1 adet de “hakaret” suçundan kaydı bulunan Celal Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Belgesi iptal edilip taksisi men edildi

Öte yandan Celal Y.’nin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edilerek, çeşitli suçlardan idari para cezası kesildi. Kullandığı taksinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

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