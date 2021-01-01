  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı

»
Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı
Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı

Sosyal medyada gezinirken uygunsuz bir paylaşıma denk gelen genç adam, videodaki kişinin eşine olan benzerliğiyle şaşkına döndü. Kadının üzerindeki kazağın eşine hediye olarak aldığı kazakla aynı olduğunu görünce ihanete uğradığını anladı. Aldatıldığını internetten öğrenen genç adam boşanma davası açtı.

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişinin üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.

EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI

İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğinin üzerine bir de kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

sosyal-medyadaki-uygunsuz-video-hayatini-karartti-13837599_3038_m.jpg

İHANETİ İNTERNETTEN ÖĞRENEN ADAM BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin "Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medyada paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım" diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Milli Piyango çekilişindeki usulsüzlük Sayıştay raporunda!01 Ocak 2021 Cuma 16:05
  • O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?01 Ocak 2021 Cuma 15:22
  • Cüneyt Özdemir, yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı: Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin01 Ocak 2021 Cuma 10:50
  • Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi01 Ocak 2021 Cuma 10:47
  • Türkiye'de Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını: 34 bin lira ceza01 Ocak 2021 Cuma 10:44
  • Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma31 Aralık 2020 Perşembe 23:15
  • Denizli'de 73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak31 Aralık 2020 Perşembe 22:45
  • Türkiye'de Sokağa çıkma yasağına cuma namazı ayarı31 Aralık 2020 Perşembe 22:15
  • TTB'den sanatçılara çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur31 Aralık 2020 Perşembe 21:45
  • Çeşme'nin nüfusu 3 katına çıktı: İzmir'den destek ekipler gidecek31 Aralık 2020 Perşembe 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti