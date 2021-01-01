Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı

Sosyal medyada gezinirken uygunsuz bir paylaşıma denk gelen genç adam, videodaki kişinin eşine olan benzerliğiyle şaşkına döndü. Kadının üzerindeki kazağın eşine hediye olarak aldığı kazakla aynı olduğunu görünce ihanete uğradığını anladı. Aldatıldığını internetten öğrenen genç adam boşanma davası açtı.

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişinin üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.

EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI

İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğinin üzerine bir de kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

İHANETİ İNTERNETTEN ÖĞRENEN ADAM BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin "Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medyada paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım" diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.