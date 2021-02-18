Kendisini öldürüp intihar eden eşi için bir dergiye 'Merhameti etkiledi' dediği ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un, eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Bir magazin dergisinde tanışma hikayelerini anlatan Gamze Kaçar Bozkurt'un, kendisini öldüren eşi için "Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" dediği ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt arasında çıkan tartışma cinayet ve intiharla sonuçlandı. Kaan Bozkurt, Gamze Kaçar Bozkurt'u tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Çarşamba günü gerçekleşen olay, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı.

'Gördüğüm en iyi baba'

Öte yandan Bozkurt çifti, Antalya'da yayınlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla kapak konusu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Röportajda Gamze Kaçar Bozkurt eşiyle ilgili şunları söylemişti:

"O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanların görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep çok zekice espriler yapar, hayran olurum. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim."

'Çok mutlulardı, haberi duyunca hayretler içinde kaldım'

Çiftin dergide kullanılan fotoğraflarını çeken Murat Yıldırım da, çekimler boyunca çiftin çok mutlu göründüklerini söyledi. Yıldırım, “Kahve içmek için mola verdiğimizde dahi birbirlerinin elini bırakmıyorlardı. Fotoğrafları çekerken de kendi aramızda 'Çok yan yanalar, acaba düğün fotoğrafı gibi mi oluyor' diye konuştuk. Bu nedenle farklı bir konseptte çekmek istedik ama onları ayıramadık. Birbirlerine çok bağlılardı. Çekimler de çok keyifli geçti. Gamze Hanım'ın eğlencesi yüzünden okunuyordu. Dün bu haberi aldığım an şok oldum, hiç beklemiyordum. Fotoğraflarını çekeli 1 ay olmadı. Bu kadar kısa sürede, o mutlu tablodan geriye bunun kalması beni hayretler içerisine düşürdü" diye konuştu.

'Artık kadın cinayetlerine dur desinler'

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Anne Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm ben. O benim annemdi, her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan Kaçar ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu.

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.