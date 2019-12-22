  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kerimcan’dan Didem’e: Beni görünce açtı kendini! (VİDEO)

» »
Model Didem Soydan, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk oldu. Soydan burada Durmaz'a yılbaşı makyajı yaptırırken bir yandan da sohbet etti.
Kerimcan’dan Didem’e: Beni görünce açtı kendini! (VİDEO)

Model Didem Soydan, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk oldu. Soydan burada Durmaz'a yılbaşı makyajı yaptırırken bir yandan da sohbet etti. Soydan program için tercih ettiği 'bodysuit'inden duyduğu rahatsızlığı sürekli olarak dile getirirken izleyicilerden özür diledi. Kerimcan Durmaz, kanalına konuk aldığı Didem Soydan'a kıyafet tercihi üzerinden takılmadan duramadı.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kerimcan Durmaz, bir süredir Amerika’da bulunuyordu. Burada çektiği videolardan sonra Türkiye’ye dönen ve Youtube kanalı için çekimler yapmaya başlayan Durmaz’ın konuğu model Didem Soydan oldu. İkili birlikte yılbaşı makyajı yapıp sohbet ederken konu Soydan’ın kıyafet tercihine geldi.

“BU ÇEKMİŞ HERALDE”

Kıyafet tercihlerini dekolteden yana kullanan Didem Soydan bu defa konuyla ilgili yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi. Programın hemen başında giydiği kıyafetten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soydan programın ortalarında “Evet dekolte giyerim ama bu çekmiş heralde, yemin ediyorum bu kıyafet bu kadar değildi” şeklinde bir itirafta bulundu. Kerimcan Durmaz da Soydan’ın bu itirafı sonrasında “Beni görünce açtı kendini” şeklinde yorum yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökkuşağı bayrağını indirip, yakan adama 16 yıl hapis cezası21 Aralık 2019 Cumartesi 21:32
  • Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Elim kazayla kesilse düşüp bayılıyorum21 Aralık 2019 Cumartesi 21:09
  • Çok zaman kaybediliyor diye ‘İşçilerin tuvalet molalarını kısaltan’ klozet icat edildi18 Aralık 2019 Çarşamba 18:18
  • Sprey sıktıktan sonra sigara yaktı, arabanın ön ve arka camları havaya uçtu17 Aralık 2019 Salı 21:23
  • Yeni optik illüzyon beyinleri felç etti:İşte o illüzyon17 Aralık 2019 Salı 20:35
  • İngiliz bilim insanı en tehlikeli alkollü içecekleri sıraladı17 Aralık 2019 Salı 20:31
  • Basın Özgürlüğü Raporu: 2019'da 49 gazeteci öldürüldü17 Aralık 2019 Salı 18:13
  • 2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu17 Aralık 2019 Salı 18:10
  • Tarkan yeni yıla Kıbrıs'ta girecek17 Aralık 2019 Salı 13:12
  • Ellerini kaybedince kollarını kullanarak hat sanatçısı oldu17 Aralık 2019 Salı 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti