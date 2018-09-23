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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de Açılıyor…

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Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi bölgesinde kurulan ve 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül’de törenle açılıyor.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de Açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi bölgesinde kurulan ve 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül’de törenle açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından müze izni onaylanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 27 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 09.30’da açılacağı duyuruldu.

Ülkenin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Araba Müzesi bölgesinde yer alıyor. Müze, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 09.00-18.00 saatleri arasında sanatseverlere kapılarını açacak.

14 Türk Devleti’ne Mensup Ressamların Seçkin Eserleri Müzede Yer Alacak…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk Devleti’ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olacak. Müzede sergilenecek eserler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturuyor.

Hem kültürel kimliğin uluslararası sanat ortamıyla buluşturulması hem de sanatsal kurumlaşma yönünde birikimlerimize lâyık oldukları modern mekânları sunma misyonu taşıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanat temsili ile geniş bir platforma ev sahipliği yapmasının ve uluslararası ortak anlayışa yeni bir ivme kazandırmasına aracı olmayı hedefliyor.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Sanat Dünyasına Yeni Bir Pencere Açılacak”

Toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak yatırımları yapmaya devam edeceklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacağını söyledi.

Mekanda düzenlenecek sergilerin yanı sıra seminerler, sanatla ilgili konuşmalar ile workshopların da düzenleneceğini dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmişimizle bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlayacak bir projedir. Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak olan müzenin bir yandan halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer yandan ülkemiz sanatçılarına kendi yarattıkları sanat eserlerini sergileme imkanı sunacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Ailesinin geleceği inşa edip ona yön verirken tarihine, eğitimine, ekonomisine, sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunun en önemli ve anlamlı göstergelerinden biri olacaktır. Bu bağlamda Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Denizcilik Müzesi ile Milli Tarih Müzesi aynı bölgede toplanarak halkımıza sunulacaktır” sözlerini kullandı.

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