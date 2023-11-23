Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 450’inci sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna gerçekleştirdiği “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl dönümü onuruna düzenlediği “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları ile misafir sanatçılar Kaan Canduran, Ali Asgar Çakmakçı, Janina Myronowa, Buğra Özer, Soner Pilge, Mariia Raskin ve Hasan Numan Suçağlar’ın eserleri ile renk kattığı sergi, 60 eseri sanatseverlerle buluşturdu. Resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan sergi, 15 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 450’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”nin açılışında; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Nazım Çavuşoğlu: “Sanatın, bilimin, eğitimin ve teknolojinin buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi, sadece KKTC’ye değil dünyaya ışık saçıyor.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen serginin açılışında, “Cumhuriyet; ilimdir, ışıktır, sanattır. İleri görüşlülüktür, bilimdir ve çok daha fazlasıdır. Ne mutlu bize ki 40’ıncı kuruluş yıl dönümümüzün bulunduğu noktada bu seviyede yer alıyoruz” dedi.

“Önümüzde kutlayacağımız daha nice 40 yıllar olacak ve bu günlerin KKTC’nin sürekli büyüyen başarı hikayesinin bir parçası olacağına olan inancımız tam” diyen Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Unutmayalım ki hayallerimize, ulaşmanın en temel yolu onları hedef haline getirmektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 35 yıllık köklü geçmişine ve uluslararası başarılarına değinen Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Sanatın, bilimin, eğitimin ve teknolojinin buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi, sadece KKTC’ye değil dünyaya ışık saçıyor. Ve bu ışığı görmek için dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Bu da KKTC’yi daha tanınan ve bilinen bir yer haline getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu başarısı bir tesadüf değildir” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, sanatın gelişmiş toplumların ve aydın bireylerin ortaya koyduğu güçlü bir ifade olduğunu vurgularken “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, dünyanın birçok yerinden gelen sanatçıların eserlerini sergileyerek uluslararası bir platform sunmakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürel zenginliğini vurgulamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu: “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yükselen bilim, sanat ve teknoloji; Cumhuriyetimizi güçlendirmeye ve ülkemizi dünya ile bütünleştirmeye hizmet ediyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ise konuşmasına, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlediğimiz sergimiz; aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin de 450’nci sergisi olma özelliği taşıyor. Bu iki anlamın, aynı sergide birleşmesi gerçekleştirdiğimiz açılışın önemini de katlayarak büyütüyor” ifadeleri ile başladı.

Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli olmadığını aynı zamanda; bilim, sanat, eğitim ve evrensel etik değerlerle toplumsal ilerlemeye yön veren önemli bir değer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yükselen bilim, sanat ve teknoloji; Cumhuriyetimizi güçlendirmeye ve ülkemizi dünya ile bütünleştirmeye hizmet ediyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğinin altını çizen Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Üniversitemiz, AD Scientific Index’in açıkladığı ‘Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’te KKTC’nin açık ara en iyisi olarak, Türkiye genelinde de en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer aldı. Aynı çalışmada dünyanın en iyi 96’ncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi olarak gösterildik” dedi. Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2024” lisetesine de değinen Prof. Dr. Nalça Andrieu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, bu araştırmada da 7 kategorinin tamamında KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise en iyi ilk 5 üniversite arasında yer aldığını hatırlattı.

Başarının tesadüf olmadığını yoğun ve kararlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu,“Geleceği şekillendirmek ancak bilim, sanat ve teknolojiye dayalı proje ve fikirlerle mümkündür. Yakın Doğu Üniversitesi’nde hayata geçen projeler ve bugün açılışını yaptığımız bu anlamlı sergi de bu bakış açısının birer sonucudur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar, bizi ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak ışıklı basamaklardır”

Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ve KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümüne değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Arka arkaya iki Cumhuriyet Bayramını kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in toplumu ve bireyi özgürleştirip bağımsız kılan bir dönüşüm olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, Cumhuriyet’in dostluk, insanlık, barış, akıl, bilim ve çağdaşlık değerleri üzerine kurulu olduğunun altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur’ ve ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleriyle bilimin, tekniğin ve sanatın ne denli ayrılmaz bir bütünlük içinde bulunduğuna ve toplumsal gelişme ile ilerlemenin temel unsurları olduğuna işaret etmiştir ve Yakın Doğu Üniversitesi tüm birimleriyle bu bilincin somut bir örneğidir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Yakın Doğu imzası taşıyan her sergi, oluşturulan müzeler, kültür merkezleri, kütüphaneler ve eğitime yapılan katkılar; bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar, bizi ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak ışıklı basamaklardır. Bu uzun soluklu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.