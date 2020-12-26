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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan ‘COVID-19’ Esinli Eserler Güney Kore’de Ödüle Layık Görüldü.

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Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Okur’un pandemi döneminde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı COVID-19 konulu eserleri Güney Kore’de düzenlenen “Bio-Art Yarışması”nda ödül aldı.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan ‘COVID-19’ Esinli Eserler Güney Kore’de Ödüle Layık Görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Okur’un pandemi döneminde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı COVID-19 konulu eserleri Güney Kore’de düzenlenen “Bio-Art Yarışması”nda ödül aldı.

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Medicinal Bioconvergence Research Center (Biocon) ve Seoulin Bio Science tarafından “Virüs ve İnsan” temasıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışmada, Dr. Gökhan Okur’un“Corona Fish” isimli baskı resmi jüri özel ödülüne, “Covid-19 Jail” isimli dijital illüstrasyonu ise sergilenmeye layık görüldü.

Sanat ve Bilimin Güçbirliği

Sanatı bilimle birleştirmeyi amaçlayan kültürel bir etkinlik olan Bio-Art Yarışması, dijital fotoğrafçılık, mikroskop fotoğrafçılığı, bilgisayar grafikleri ve video klip olmak üzere dört kategoride gerçekleşiyor.

Tüm dünyayı saran COVID-19’a karşı, uluslararası toplumun her zamankinden daha fazla işbirliği yapması gerektiğini savunan organizasyon buna dikkat çekmek için 8’inci kez düzenlenen Bio-Art Yarışmasının temasını “Virüs ve İnsan” olarak belirledi.

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Dr. Gökhan Okur: “Çalışmalarımda, insanların diğer bütün varlıklarla bir uyum içinde yaşaması gerektiğini anlattım.”

İki eseriyle Güney Kore’de düzenlenen “Bio-Art Yarışması”nda ödül alan Dr. Gökhan Okur, Yakın Doğu Üniversitesinin salgın döneminde de sanatsal çalışmalarına devam ettiğine vurgu yaparak bu süreçte, COVID-19 temalı sergilerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi. Dr. Okur, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından gerçekleştirilen “COVID-19” Temalı sergiler için ürettiği çalışmalarının, bilim ve sanatı birleştiren bir organizasyon tarafından ödüllendirilerek geniş kitlelerle paylaşılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. Gökhan Okur, “Çalışmalarımda, insanların yaşamın bir parçası olarak diğer bütün varlıklarla bir uyum içinde yaşaması gerektiğini anlattım” dedi.

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