Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Sanatçı Tetiana Ocheredko yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle resmetti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Sanatçı Tetiana Ocheredko, Kıbrıs’ın önemli yerleşim merkezleri olan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’den tarihi yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle resmetti

Sanatçı Tetiana Ocheredko, Kıbrıs Sanat Müzesi için Kıbrıs’ın önemli şehirleri olan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’den tarihi yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle 70X100cm ve 61X86cm ölçülerinde resimlerine yansıttı.

Sanatçının eserlerinin isimleri sırasıyla “Karmi, Afternoon walk” (Karmi, Akşamüstü yürüşü)”, Girne, Night lights (Gece ışıkları altında Girne), “Ancient Arches of Famagusta (Mağusa Eski Kemerler)”, “Old Street in Lefkosa (Eski şehir Lefkoşa)”.

Tetiana Ocheredko, Girne ilçesinde Girne dağlarının eteklerinde kurulmuş olan Karmi köyünün sokaklarını ve binalarını bir akşamüstü büyüsüyle resmine yansıtmıştır. Öte yandan Akdeniz ülkeleri arasında eşi ve benzeri olmayan Girne’nin antik limanı tarih boyunca birçok sanatçıyı büyülediği gibi sanatçı Tetiana Ocheredko’yu da etkileyerek gecenin gizemli ışıkları altında antik limanı resmetti. Sanatçı birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi şehir Gazimağusa’da ise Venedik Sarayı’ndan günümüze kadar uzanan tarihi kemerleri resminde başarıyla tasvir etti.

Ukraynalı sanatçı “Eski Şehir Lefkoşa” adlı son eseri ile Lefkoşa’nın tarihi dar sokaklarını ve cumbalı evlerini resmetti. Ocheredko, sanatseverlerin beğenisine sunduğu eserleriyle aynı zamanda tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor

Tetiana Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesidir. 2012 yılında, Kiev belediyesinden üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs kazandı. 2012 yılında şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılar için Kiev belediye başkanı tarafından burs kazandı. 2007 yılından itibaren bu yana 15’ten fazla ulusal ve 25’ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava ressamlığına katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna’da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15’ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh’un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüller’ine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen “Dünyanın Gravürleri” gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödülüne layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna’nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi’nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev kentinde “Repin’s places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca “Farklı ve benzer” adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus’un Minsk kentinde “Bizim Dünya” adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde “Kiev’im” adlı gravür kişisel sergisini açtı. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin’de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD, Yunanistan ve Çin’in müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.