Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'inde yer alan sergilerin açılışını Çavuşoğlu yaptı

Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow ile Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı sanatçılar adına İlhomjon Otaboyev ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesini oluşturan tuğlalarda adları sonsuza dek yazılı kalacak”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sanatta iz bırakan sanatçılara resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş alanda Alasya Ödülleri takdim edilmekte olduğunu, bunlar buluşları ile dünyanın yönünü değiştirmiş, 9. ve 12. yy. yaşamış Müslüman ve Türk filozoflardan esinlenerek verilen ödüller; Fotoğrafçılık alanında İbn-i Heysem, resim alanında Fergani, baskı resimde Hârizmî, heykelde İbn Tufeyl ve seramik alanında ise El-Biruni dir. Bunlara ilaveten Alasya ödülleri kapsamında gelecek vaad eden sanatçılara verilmek üzere merhum Dogdurbek’in anısına Dogdurbek ödülünün de eklendiğini belirtti.

Prof.Şanlıdağ, bugün Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otaboyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi için bir araya gelindiğini vugulayarak, Dogdurbek ödülüne layık görülen tüm sanatçıları kutladı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesini oluşturan tuğlalarda adlarının sonsuza dek yazılı kalacağını söyledi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünya sanatını bu coğrafyada birleştirecek “

Prof.Şanlıdağ; “Pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve Dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 20.000m2 kapalı alana sahip, 6 katlı 1.300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşuyor. Ayrıca Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120 kişi kapasiteli sinevizyon ve konferans salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, özel ses ve ışık altyapısı, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer alıyor. Tüm bunlarla beraber, sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane, arşiv ve hatıra bölümleri bulunuyor.” Dedi

“Bugüne kadar Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinde yurtdışından 1500’e yakın sanatçı yer aldı”

Bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinde yer aldığının altını çizen Prof. Şanlıdağ, bu büyük proje kapsamında birçok çalıştayın yapıldığını ve son 1 yılda bugünkülerle birlikte 212 serginin açıldığını belirtti. Prof.Şanlıdağ, üretilen eser sayısının 20.000’i aştığını, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesinin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için oluşan materyal sayısının ise toplamda 100.000’e ulaştığını anlatan Prof.Şanlıdağ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ni hayata geçirmeleri münasebetiyle başta Suat hocamız olmak üzere, Günsel ailesinin her bir bireyine ve tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.” İfadelerini kullandı.

Kişisel sergileri açılacak Özbekistanlı sanatçılar adına konuşan İlhomjon Otaboyev ise, protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında; “Bugün bu güzel salonda sergilerimizi açma mutluluğuna kavuşuyoruz. Bu sahneden birçok sanatçı düşüncelerini paylaştı ve şükranlarını sundu, biz de geçen zamanlarda söylenen tüm sözlere katılıyoruz ve kendi adıma, “Art-Zemin” sanat grubumuz adına tekrardan en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin güzel ve misafirperverlik dolu toprağınızda bulunma, diğer sanatçılarla ile tanışma ve çalışma fırsatı verdiğiniz için sonsuz minnettarız. “Art-Zemin” grubumuz olarak yeni dünyayı keşfettik, yeni dostlar bulduk ve bizim için bu anlar unutulmaz birşeydir. Boşuna denilmedi ki dünyayı güzellik kurtarır. Eminiz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında toplanacak güzellik o misyonunu tamamlar. Yüce Türk dünyasını birleştirmeye dönük çaba gösteren herkese Allah’tan sönmeyen güç ve enerji diliyorum. Kurucu Rektör Sn. Dr. Suat Gunsel’e tekrardan sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Teşekkürler” dedi.

“Küçük yerde büyük işler yapıyoruz. Bu çok zor bir yol, güç ister, fedakarlık ister ve en başta bir vizyon ister.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’da konuşmasında bu katıldığım ilk sergi açılışı değil, ancak dost halkı temsil eden Özbekistanlı sanatçıların sergi açılışında bulunmak ayrı bir mutluluk benim için. Her gelişimde çok farklı sanat eserleri, çok farklı duygular yaşıyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bu coğrafyada yükselmesi çok gurur verici. Küçük yerde büyük işler yapıyoruz. Bizim coğrafyamızın ölçeğinin çok üstünde bir düşünce. Bu çok zor bir yol, güç ister, fedakarlık ister ve en başta bir vizyon ister ki bu vizyonu diğerleriyle paylaşılsın bu doğrultuda yürüsün. Türk dünyasını birleştirecek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bizlere Türk halklarının eski filozoflarına ve yeni deneyimlerine dokunma fırsatı sunuyor. Türk dünyası içinde böyle bir buluşma hiçbir yerde yok onun için Suat hocaya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz topraklardaki duygularınızı, düşüncelerinizi buraya taşıyorsunuz. Benim de çok etkilendiğim düşünceler, resimler var. Türk dünyasına “Sanat merkezi nerede?” diye bir soru sorulursa sanıyorum ki tüm Türk dünyası Kıbrıs’ta, Yakın Doğu Üniversitesi’nde diye bir cevap verecektir. Tüm sanatçılarımıza ve bu projede emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim.”

Sanatçılara Dogdurbek ödülü takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Özbekistanlı sanatçılar; Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow ile Umarbek Rajaboy’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü takdim edildi. Sergiler, 27 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.