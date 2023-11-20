Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 450’nci sergisi, 22 Kasım’da, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna açılacak

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, 22 Kasım Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl dönümü onuruna düzenlediği “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi”, 22 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek açılışla sanatseverlerle buluşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yapılacak açılışa Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserleri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Kasım Sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 450’inci sergisi olacak. Sergide ayrıca misafir sanatçılar Kaan Canduran, Ali Asgar Çakmakçı, Janina Myronowa, Buğra Özer, Soner Pilge, Mariia Raskin ve Hasan Numan Suçağlar da eserleri ile renk katacak. 15 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergide; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan eserler biraraya gelecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Cumhuriyetimizin 40’ıncı yıl dönümünü, Cumhuriyet’e yakışır bir şekilde sanatla kutlayacağız.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin 40’ıncı yıl dönümü onuruna düzenlenecek serginin küratörlüğünü de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “22 Kasım’da açılışını yapacağımız sergimiz ile Cumhuriyetimizin 40’ıncı yıl dönümünü, Cumhuriyet’e yakışır bir şekilde sanatla kutlayacağız” ifadesini kullandı.

Sanatın; dil, din veya etnik köken ayrımı yapmadan insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ergün, “Sanat, barışın da en güçlü şekilde ifade edilebileceği evrensel bir dildir. Güzel Sanatlar Kasım sergimizde yer alan farklı üslup ve tarzlardaki eserler de, Cumhuriyetin de en önemli teminatlarından biri olan çeşitlliğe saygıyı sembolize edecek” ifadesini kullandı.