Kıbrıs, TC-AB gümrük bağlantısının iyileştirilmesi konusunda veto hakkını kullanabilir

ERT kanalına konuşan Anastasiadis, hem Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e hem de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Türkiye’nin tüm Üye Devletlere karşı yükümlülüklerini uygulamadıkça, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konu üzerinde anlaşmaya varamayacağını açıkça belirttiğini söyledi.

Türkiye’nin yükümlülüklerini uygulamaması durumunda Kıbrıs’ın veto kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise Anastasiadis “şüphesiz” cevabını verdi.

Cenevre’de düzenlenecek olan gayri resmi konferansa atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, iyimser olmasa da Kıbrıs sorununun çözümü için gerçekten yaratıcı bir diyaloğa iyi niyetle katılmaya hazır olduğunu söyledi ve kararlılığını yineledi.

Amacın Crans Montana’da varılan yakınlaşmalar temelinde müzakerelere devam etmek olduğunu yineledi ve iki devletli çözüm için Türkiye’nin tutumunun ne Kıbrıs Rum tarafı ne de uluslararası toplum veya Avrupa tarafından kabul edilemeyeceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis ayrıca Joe Biden’in ABD Başkanı olarak seçilmesiyle ilgili yorumlarda bulunarak, Doğu Akdeniz bölgesindeki iklimin değiştiği değerlendirmesini ifade ederek, Amerika Başkanının Kıbrıs sorunu’ndan uzaklaşmayacağı yönündeki tutumunun çok önemli olduğunu ifade etti.