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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “Woyzeck” oyununun prömiyerini gerçekleştirdi

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, "Woyzeck" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “Woyzeck” oyununun prömiyerini gerçekleştirdi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Georg Büchner’in yazdığı, yönetmenliğini Ankara Devlet Tiyatroları’ndan İpek Atagün Gezener, koreografisini de Mert Aksu’nun yaptığı oyun, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Woyzeck” Oyunu, birçok düşünce ve tiyatro akımına öncülük etmiş, çağdaş tiyatronun gelişmesinde derinden etkili olan yazar Georg Büchner’in tamamlayamadığı bir oyunu olarak biliniyor.

Askerliği dışında, yüzbaşıya hizmet eden ve doktorun bilimsel deneylerine kobaylık yaparak Marie ve yeni doğan çocuğuna bakabilen yoksul Woyzeck’in hayatı sahnelenen oyunda, yapılan baskılarla, yoksulluğun ve toplumsal çaresizliğin insanı olaylar karşısında nasıl aciz bıraktığı anlatılıyor.

Prömiyeri gerçekleştirilen “Woyzeck” Oyunu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları himayelerinde her Cuma saat 20.00'de Lefkoşa AKM’de sahnelenecek.

Biletleri kapıdan temin edebilecek olan tiyatro severler, yaş sınırı +16 olan oyun için ayrıntılı bilgiyi 228 71 91 numaralı telefondan alabilirler.

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